2019年02月19日 04:10 中國時報 林淑娟 報導

吳漣序常分享美照。（取材自IG）

中天娛樂台熱播中的韓劇《我是張寶利》劇情高潮迭起，劇中吳漣序飾演的張寶利即將嫁給男主角在華。現實中的她，去年初才與金汎高調認愛，卻在今年情人節前夕驚傳分手，短短10個月戀情已在1月底結束。吳漣序也曾和李章宇傳戀情，無奈戀情見光死，短短4個月就分手，多年後被問起當年緋聞，她表示：「已經過了很長時間，再度提起舊事是對對方的不敬。」

吳漣序時常在IG上分享穿搭照片，被韓國網友選為「最會穿衣服的女星」。她擁有170公分姣好身材，體重維持在50公斤，但她其實最喜歡自己在56至57公斤的狀態。她表示：「體重上升對我來說，是一件非常愉快的事情。臉看起來肉嘟嘟的，皮膚也會看起來很不錯。」近日她也在IG上曬出多張自拍美照，整個人容光煥發，心情看似沒有受到分手影響。

她接連演出多部膾炙人口的韓劇，攀上一線女星地位，不過她童年時的夢想不是演員，而是考古學家，由於喜歡看探險電影，而萌生當演員的想法。此外，中天娛樂台也將從21日起獨家首播《做飯的男人》。

(中國時報)