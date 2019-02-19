亮哲救票房鞏固家庭幸福
亮哲（右起）之前與黃嘉千、郭耀仁一起演出《三人行不行》口碑好、票房也創佳績。
藝人亮哲與老婆黃毓棠都是已故劇場大師李國修生前子弟兵，兩人成立的亮棠文創前年重新推出李國修紀念作品《三人行不行》，當時亮哲拿房子抵押貸款，幸好票房創佳績，最後有保住房子。
今年3月《三人行不行》將走出台北市，前往新北市、澎湖等地演出，亮哲透露，可能因宣傳還不夠力導致票房不佳，有些地方至今僅賣出約兩成，這讓身兼製作、演員、行銷等多職的他憂心不已，他說：「真的是要搶救票房了，因為這攸關我的家庭幸福！」
女兒是開心果
亮哲扛下行銷舞台劇的重責，為此還兩度忍痛婉拒進三立八點檔《炮仔聲》劇組，「結果現在不僅無法拍戲賺錢，還要擔心舞台劇票房暗淡可能賠錢」，加上原本正能量滿滿的老婆，最近因工作壓力大到陷入沮喪低潮，生理期根本不來，已有兩個可愛女兒的他們，想再生個兒子的計畫完全無法進行，「這真的是我們夫妻倆這幾年來同時最灰暗的一段時間！」
他表示，《三人行不行》之前演出的口碑很好，這次演出的地方剛好都是以前沒去過的，可能很多當地人不知道演出訊息，眼見離演出日期只剩下一個多月，只有由朱德剛和杜詩梅的「彩蛋場」先賣完，有些地方票房甚至僅賣出兩成，讓他「挫咧等」。
幸好家裡兩個可愛女兒小菩、小緹持續扮演夫妻倆的開心果，年前一家人去柬埔寨度假，「視力很好」的小緹竟把一個皮膚黝黑的當地人誤認成「把拔」，伶牙俐齒的小緹推說：「把拔你真的太黑了啦，害我認錯！」讓亮哲好氣又好笑說：「好啦，千錯萬錯都是我的錯！」
(中國時報)
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