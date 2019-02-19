丹尼伯恩竟成詐騙集團幌子
《三小一家人》是法國演員丹尼伯恩（Dany Boon）身兼演編導三職的新作，橫掃法國14億台幣票房，但日前竟有詐騙集團打著他的旗號，以資助他拍攝新片為由、向觀眾招搖撞騙，該名觀眾本月初驚覺受害，才趕緊報警處理，卻已匯出5000歐元（近18萬台幣），溫暖的是，丹尼伯恩聽聞後心疼不已，於是安慰該觀眾：「下部電影會把你列入感謝名單。」
10年前以電影《歡迎來到北方》刷新法國影史票房紀錄，丹尼伯恩籌備長達7年、首度將「南漂」巴黎的有趣體驗拍成《三小一家人》，從小出生於法國北部鄉村的他，在巴黎工作時曾因一口鄉音而遭同儕訕笑，但他從不覺引以為恥，反而更將家鄉方言「發揚光大」，不僅洗刷北方帶給巴黎人的落後感，更進而營造出他的個人特色而受到歡迎。
丹尼伯恩片中發生車禍後不僅失去記憶，語言能力大幅退化下，竟把「兔子」念成「禿子」，一句話逗得全場觀眾哄堂大笑，「喜劇一哥」再度大展幽默功力，但該片大賣後，觀眾一看到他就大喊：「禿子！禿子！」讓他又好氣又好笑。該片3月8日上映。
(中國時報)
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