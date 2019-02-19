《艾莉塔》全台票房破2億

2019年02月19日 04:10 中國時報 徐桐炘

《艾莉塔：戰鬥天使》自大年初一開片首日即穩坐全台票房冠軍寶座，首周票房超越該片監製詹姆斯卡麥隆（James Cameron）的全球狂賣神作《阿凡達》，至17日全台票房已衝上2億800萬台幣票房，再度拿下全台雙周票房冠軍，全球各地不斷開出紅盤，美國在浪漫情人節開片，以4170萬美金（約12億8000萬台幣）奪得首周票房冠軍。

導演勞勃羅里葛茲（Robert Rodriguez）、製片強藍道（Jon Landou）、女主角羅莎薩拉查（Rosa Salazar）以及克里斯多夫華茲（Christoph Waltz）近日前往日本首映宣傳，和原著《銃夢》作者木城幸人受到大批粉絲包圍，木城幸人曾表示超愛詹姆斯卡麥隆《魔鬼終結者》系列電影，「我得知自己的作品將由詹姆斯卡麥隆改編翻拍成電影時非常榮幸！」

木城幸人高度尊重詹姆斯卡麥隆的改編，認同目前劇本強調人性靈魂與愛，相信電影將帶給觀眾感動，更大讚該片是史上最好的電影，他表達對導演勞勃羅里葛茲的喜愛：「從沒想過他竟然會執導我的作品，十分驚訝又開心！」該片全台熱映中。

(中國時報)