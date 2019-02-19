《幸福綠皮書》收服史匹柏
暖心電影《幸福綠皮書》全台上映至今4周，票房已逼近2000萬，在美國上映至今14周，仍持續盤據排行榜前10名，更已衝破6575萬美金票房佳績（約20億台幣），口碑爆棚、好評不斷，連奧斯卡金獎大導史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）都深受感動，2周內看了5遍！
導演彼得法拉利（Peter Farrelly）透露，該片險無法在2018年多倫多影展亮相，但他將電影給史蒂芬史匹柏看過之後，對方非常喜歡，二話不說幫忙將片子推進多倫多影展，也才有機會大放異彩，最終贏得觀眾票選最大獎殊榮。
配樂美妙動聽
彼得法拉利說：「史蒂芬史匹柏一看完電影就馬上打電話給我，大讚說這是繼《虎豹小霸王》之後，對於友情描繪得最棒的電影。之後他甚至在2周內看了5遍！」該片更一舉入圍本屆奧斯卡5大獎，觀察國外各大賭盤，《綠皮書》和墨西哥導演艾方索柯朗（Alfonso Cuaron）執導的《羅馬》拿下最大獎最佳影片的呼聲最高。
演員維果莫天森（Viggo Mortensen）和馬赫夏拉阿里（Mahershala Ali）片中的情誼溫暖動人，2人雙雙入圍最佳男主和男配，配樂結合古典樂與爵士樂更是美妙動聽，由電影配樂家克里斯鮑爾斯（Kris Bowers）製作的原聲帶，1月於全球各音樂串流平台上架後，總計更已超過1百萬次下載。電影全台熱映中。
(中國時報)
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