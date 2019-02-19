梁家輝暖心陪幫傭抗癌
梁家輝（左）和老婆江嘉年（右）將Delia視為自家人。（翻攝自IG）
影帝梁家輝向來是演藝圈愛家好男人代表，不但疼愛妻女，對家中幫傭Delia同樣無微不至，過去照顧梁家輝家庭30年的Delia，3個月前被診斷出子宮頸癌第2期，腫瘤已有7公分大，此次梁家輝出動一家大小，反過來由他們守護對方，梁家輝夫婦每天開車載女兒至醫院，和Delia的家人一起陪Delia抗癌、預約複診和化療治療。
昨收到醫院通知Delia抗癌成功，梁家輝女兒梁穎晨（Chloe）和梁靜禧（Nikkie）才在IG放上從小到大和Delia的多張合照，並用英文寫下長達3個月的歷程，由於Delia每天進行一次放射性治療、每周一次化療，還經歷4次全身麻醉動刀，梁家輝一家人都相當緊張，希望年邁的她能盡快復原。
兩家人情感深厚
Chloe感性表示：「我只想感謝神聽到我們的祈禱，並且祝福我們這神奇的家庭，給我們力量度過這超級艱困的幾個月，並且治癒Delia。」照片中梁家人為Delia舉行生日派對，梁家輝還獻上深情一吻。他們不僅重視Delia，去年耶誕節時，Delia的家人也一起現身在梁家，兩家人的情感讓人感動。
(中國時報)
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