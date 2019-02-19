易遊網樂齡補助3月出遊省很大

2019年02月19日 04:10 中國時報 徐力剛 報導

看好孝親旅遊市場，旅遊平台「易遊網」針對50歲至70歲樂齡族群，推出日本東北「樂齡補助」方案，優惠期間每房最高折抵7000元，冬末初春之際，旅人前往雪國欣賞樹冰奇景、沐浴溫泉名湯、大啖名物料理，為旅途增添豐富記憶。

全新「樂齡補助」方案，提供3種套裝行程供民眾選擇，出發日期限定3月，其中旅客年齡滿50至59歲（含）者，享5000元折扣；旅客年滿60至69歲（含）者，享6000元折扣；旅客年齡滿70至79歲（含）者，享7000元折扣，每房最多補助1人，以最低團費27900元計算，折數可達75折。

易遊網公關林昭君分享，據日方資料顯示，以2017年11月至2018年10月「日本都道府縣台灣人間夜數成長」來看，前10名中東北縣市囊括5席，看好銀髮族商機，今年首度推出「樂齡補助」專案，自2月11日開跑至今，報名人數已超過200人，與去年同期相比，銷售成長約3至4成以上。

(中國時報)