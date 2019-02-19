周子瑜直播做菜和麵慘糊成湯
中國時報
報導溫博鈞
韓女團「TWICE」成員周子瑜17日晚直播做菜，為凸顯台灣味，特地選做蛋餅、乾麵與麻醬麵等台式家鄉味，還邀請隊友定延、MOMO、SANA突襲擔任試吃來賓。
周子瑜先提到自己剛回台灣過完農曆新年，「我見到了很多親友，真的非常地開心。」製作蛋餅前她不忘提到：「這是我小時候上學前一定要吃的！」
她每個動作謹慎仔細，製作麵皮時，雖依指示書仔細測量原料，仍未能拿捏好麵皮用水分，整鍋慘糊，且水中竟還加了韭菜，周子瑜見狀自嘲：「這不是湯喔！」她過年從台灣帶回的肉鬆也派上用場。
隊友定延等人來參一腳時，周子瑜不時緊盯手機直播畫面，抓緊時間與粉絲互動，定延索性接手拿鍋，頓時手忙腳亂、畫面逗趣。周子瑜還做台灣乾麵、麻醬麵等吃法教學，自己吃得最開心。
整場直播一播就是3小時，吸引近百萬人次，最後不忘福利，獻〈Candy Boy〉等舞蹈向觀眾致謝，她以中文說：「這次料理過程沒有很好，你們還是很認真觀看直播，感謝你們。」
(中國時報)
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