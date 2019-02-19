小林幸子挺性平 喊話「釋出自己」

2019年02月19日 04:10 中國時報 專訪溫博鈞

日本資深歌手小林幸子多年來在NHK《紅白歌合戰》裡與美川憲一的華麗舞台爭鬥戰，幾乎成了觀眾心目中不可缺少的重頭戲，她們在舞台上雖你來我往，但兩人私交甚篤，小林幸子讚歎這位老友：「他同時具有所謂『女、男』的感性，能細膩感受、也能爆發行動力，不論哪一面都令我由衷欽佩。」

小林幸子以自己的歌迷為例：「我的歌迷中，有非常多和美川憲一同樣不拘性別框框，身懷多樣感性的朋友們，他們來看我的演唱會，他們說在我身上尋得了勇氣與同感，看著他們帶著滿滿元氣回去，我很欣慰。」

她想告訴這些遭社會重壓的朋友們「不必悲觀，全力釋出你自己，你就是你現在最好的樣子。」她帶著一貫的堅毅眼神與口吻說：「過去那必須隱藏自己的時代早就過去了，我相信今後只會更好。」

小林幸子曾重新詮釋虛擬歌手初音未來的〈千本櫻〉，前所未見地把演歌帶進網路，跌破所有人眼鏡。「演唱無呼吸換氣的VOCALOID數位歌曲，對我來說是向機器宣戰！」

鼓勵大家多唱歌

拜日本動畫風行全球之賜，她還演唱《精靈寶可夢》動畫主題曲，「甚至有外國朋友飄洋過海來看我的演唱會。」她進入歌唱生涯55周年，笑談如何永保戰力：「我最大興趣正是唱歌，我認為唱歌會增進體內活性化兼排毒，對養顏美容或許不錯！我鼓勵大家多唱歌。」她5月4、5兩日將於台北國際會議中心開唱。

(中國時報)