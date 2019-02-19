Burberry吹英倫街頭風
倫敦時裝周熱鬧登場，巧遇「星期五護未來」運動，上萬名學生走上街頭表達支持環保、生態保育和救地球的主張，伸展台上的街頭時尚對應倫敦街頭的年輕反叛風潮，形成有趣對比。
鋪棉外套飄揚英國旗
Burberry在Christopher Bailey卸下設計重責之後，歷經短暫陣痛期，如今在新任設計總監Riccardo Tisci接手後，有了全新風貌，近日他在倫敦時裝周發表為Burberry操刀的第二季作品，以年輕、反叛的RAVE迷幻風詮釋英國時尚，透過時尚表達他對學生街頭抗議運動的支持。
Riccardo Tisci雖是義大利人，但他在18歲前往倫敦就讀聖馬丁學院，與英國有深厚的淵源，「我很幸運能在90年代來到倫敦，那是一個偉大的時代。」對他來說，英國文化是優雅貴氣的上流貴族，也是充滿活力的街頭文化，而Burberry更是與英國密不可分的一部分。
於是英國莎士比亞風格的鋪棉外套，披掛著隨風飄揚的英國國旗披風，馬球POLO衫翻轉成迷你裙或是拼接成洋裝，寬版剪裁大衣搭配鬆垮的寬褲，各式經典格紋的混搭，巧妙融合英式貴族經典和倫敦街頭反叛。
各品牌響應環保愛地球
曾呼籲大家「為了環保，少買衣服」的Vivienne Westwood，將街頭運動搬上伸展台，同樣以解構英國經典的手法詮釋街頭時尚，塗鴉口號標語的T恤、不對稱混搭斜裁的格紋毛呢套裝，支持回應倫敦街頭的環保愛地球運動。
旅英台灣設計師黃薇（Jamie Wei Huang）也以90年代的GRUNGE風詮釋英倫經典格紋，大膽的對比色彩、oversize寬鬆大衣、不對稱剪裁的格紋毛呢裙，充滿街頭趣味。
此外，一向優雅的Victoria Beckham雖然服裝風格無法與街頭風聯想在一起，但她宣布即將推出自己的同名彩妝品牌，且決定不再使用珍稀動物的皮草，也算是間接支持「愛地球」的主張。
(中國時報)
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