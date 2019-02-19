高顏值航海家 表現帥氣

2019年02月19日 04:10 中國時報 陶福媛 報導

航海家Pierre Casiraghi擔任Richard Mille品牌摯友，佩戴RM 60-01計時碼表遨遊四海。（Richard Mille提供）

不讓勞力士（ROLEX）、沛納海（Panerai）制霸海上，Richard Mille近來積極搶進帆船賽領域，旗下品牌摯友最近再添一位航海家皮爾卡西拉奇（Pierre Casiraghi），並且將會贊助他參加今年4月登場的Les Voiles de St. Barth帆船比賽。

Richard Mille長期贊助加勒比海Les Voiles de St. Barth帆船賽，特別推出一款RM 60-01 Regatta Flyback Chronograph飛返自動上鍊計時碼表，向世人展現品牌在航海專業腕表的製表技術，該表採用5級鈦合金RMAC2機芯，55小時動力儲存，和飛返計時碼表功能，可旋轉表圈顯示4個方位基點，以因應航海的需求。

最近釋出的形象照中，航海家Pierre Casiraghi就佩戴這只RM 60-01 Regatta亮相，擔任摩納哥遊艇俱樂部副總裁的他，以高顏值完美駕馭這款新表。

(中國時報)