韓劇帶動 男性保養意識抬頭
Dr.Jart+ V7維他命超肌光擊黑系列超肌光擊黑校色霜50ml，1500元。（Dr.Jart+提供）
Dr.Brandt煥顏魔皮泡泡形象圖。（Dr.Brandt提供）
純白專科美肌多效凝露，460元。（專科提供）
巴黎萊雅8效勁能保濕系列8效勁能保濕潔面乳產品圖。（巴黎萊雅提供）
巴黎萊雅8效勁能保濕系列8效勁能保濕乳液產品圖。（巴黎萊雅提供）
受到韓劇與韓團男星影響，千禧世代男性消費者跟著注重自我保養，這波男性保養市場吸引頂級美妝香奈兒去年率先在韓國推出男性化妝品系列Boy de Chanel，包括粉底液、保濕潤脣膏和眉筆。另據韓系美妝Dr.Jart+觀察，尤其自18歲起，已有許多消費者養成購買習慣，入手保養品主要價位在千元左右，市場相當有潛力。
隱形市場 深具潛力
Dr.Jart+年銷萬個的美白保養系列，其中男性消費者占比1到2成，也讓品牌在今年全面升級「V7維他命超肌光擊黑系列」，品牌觀察，韓系美妝，有一群男性消費者愛用，只是男生大多不會張揚，是可拓展的隱形市場，產品上市以來也吸引許多男性族群的消費意見領袖主動詢問產品資訊。
Dr.Brandt柏瑞特醫師保養則祭出煥顏魔皮泡泡，結合先敷後刮的嶄新概念，透過溫和的護理方式讓肌膚展現亮澤。業者分析，男性保養最在意膚質，還有清潔，市場上男性保養選擇較少，也讓許多男性轉向使用女性保養品，最廣為人知的就是SK-II青春露擁有許多男性鐵粉，美妝品上，底妝相對其它彩妝品項，最受男性青睞，修眉也一直是許多愛美男士所需要的服務。
(中國時報)
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