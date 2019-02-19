新春咖啡喝出好康 櫻花杯款將登場
cama cafe與TSUJIRI 薛Q茶舖聯名「咖啡抹茶季」，抹茶咖啡拿鐵中杯80元。（cama cafe提供）
2019星巴克春季櫻花系列商品，將於明（20日）上市，總計有至少40款以上的櫻花商品，底色設計運用浪漫的粉色。（星巴克提供）
2月20日至28日，憑路易莎虛擬黑卡來店消費滿100元，內含榛果巧克力或焦糖瑪奇朵任一杯，即可兌換全新口味「焦糖巧克力曼陀珠」1條。（路易莎提供）
新春連鎖咖啡新品輩出，星巴克明（20日）將帶來每年令人期待的櫻花系列商品，總計至少推出40款以上，除了杯款外，櫻花包裝的首款春讚咖啡豆，結合巴布亞新幾內亞、哥倫比亞，衣索比亞等豐富產區。
此外，從去年雀巢取得星巴克產品行銷權後，也首度推出星巴克商品，包括與Nespresso合作的膠囊咖啡，融合3大咖啡品牌專業，所有產品都是由嚴選100%阿拉比卡咖啡豆製成，台灣則尚未正式公布上市訊息與售價。
本土咖啡部分，路易莎近期有黑卡卡友優惠，2月20日至28日，憑路易莎虛擬黑卡消費滿100元，含榛果巧克力或焦糖瑪奇朵任一杯，即可兌換新口味焦糖巧克力曼陀珠1條。cama cafe與TSUJIRI 薛Q茶舖聯名，為抹茶控打造百元下午茶，即起至2月26日，會員獨享中杯抹茶飲品+抹茶餅乾組合價100元（原價130元），飲品包括抹茶咖啡拿鐵、黑糖抹茶咖啡拿鐵、黑糖抹茶鮮奶等。
(中國時報)
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