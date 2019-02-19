高爾夫球王戴宇舶表 輕取首勝
宇舶表Big Bang Unico Golf腕表，全球限量200只，101萬1000元 。（Hublot提供）
高爾夫球王達斯汀強生（Dustin Johnson）再創佳績，拿下生涯首座沙特國際賽冠軍（Saudi International powered by SBIA），贏得本年度歐巡賽首勝，他在場上高舉獎盃，並秀出為其代言的宇舶表Big Bang Unico Golf高爾夫球腕表，英雄配名表，更添佳話。
宇舶表（Hublot）品牌大使達斯汀強生指出，他的幸運色是藍色，比賽時最常穿藍色服裝迎戰，因此有「冠軍藍」之說。這款宇舶表為高爾夫運動設計的Big Bang Unico Golf腕表，即是採用他最愛的「冠軍藍」，祝福他在球場連戰皆捷、無往不利，加上98g的輕量設計，完全無礙球場上的表現。
宇舶表Big Bang Unico Golf高爾夫球腕表的表殼採用鍍鋁碳纖維，為宇舶獨家研發的創新材質技術，將碳纖維與鋁金屬結合為一，兼具堅固耐磨且輕盈的優勢，僅重98g，全球限量200只。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。