高爾夫球王戴宇舶表 輕取首勝

2019年02月19日 04:11 中國時報 陶福媛 報導

宇舶表Big Bang Unico Golf腕表，全球限量200只，101萬1000元 。（Hublot提供）

高爾夫球王達斯汀強生（Dustin Johnson）再創佳績，拿下生涯首座沙特國際賽冠軍（Saudi International powered by SBIA），贏得本年度歐巡賽首勝，他在場上高舉獎盃，並秀出為其代言的宇舶表Big Bang Unico Golf高爾夫球腕表，英雄配名表，更添佳話。

宇舶表（Hublot）品牌大使達斯汀強生指出，他的幸運色是藍色，比賽時最常穿藍色服裝迎戰，因此有「冠軍藍」之說。這款宇舶表為高爾夫運動設計的Big Bang Unico Golf腕表，即是採用他最愛的「冠軍藍」，祝福他在球場連戰皆捷、無往不利，加上98g的輕量設計，完全無礙球場上的表現。

宇舶表Big Bang Unico Golf高爾夫球腕表的表殼採用鍍鋁碳纖維，為宇舶獨家研發的創新材質技術，將碳纖維與鋁金屬結合為一，兼具堅固耐磨且輕盈的優勢，僅重98g，全球限量200只。

(中國時報)