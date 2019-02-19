LUXGEN URX多功能滿足用車需求

2019年02月19日 04:11 中國時報 陳大任 報導

看好未來全年齡、全家族及全功能用車趨勢，LUXGEN今年將推出第一部新物種車款「URX」，業者表示，U代表Utility多功能；R代表Recreation休閒、出行／車聯網與家聯網；X代表無限應用場景／新物種，並預告今年將推出2部5人座兼具綠能與智能的新世代高續航力純電動車。

URX將提供1至7名獨有的用車需求，滿足消費者日常出行、休閒娛樂、三代同行、福祉關懷、營業應用等多功能無限生活場景的汽車新物種，讓用車需求無須再妥協。此外，LUXGEN旗下U5、U6亦將搭載全新設計的「迎賓座椅」，以同時滿足生活許多不便的場合，讓長者、行動不便者等特殊族群每次上下車都能享有貴賓級的迎賓禮遇。

(中國時報)