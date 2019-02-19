居家練出好身材 運動器材輕巧好收納
輝葉舞動機第三代（小巧進化版），原價1萬2800元，特惠價8800元。（輝葉提供）
OSIM高跟妹妹，原價1萬5800元，特價1萬2800元。（OSIM提供）
OSIM摩力V臉棒，原價2880元，特價1999元。（OSIM提供）
tokuyo Desk Bike，原價8800元，特惠價7600元。（tokuyo提供）
過年大吃大喝放縱後，回到現實，準備運動甩脂迎接夏天來臨。但對多數上班族來說，下班還要特地出門運動，實在缺乏動力，因此在家中添置健身器材，是最適合的選擇。目前市面上的器材廠商，也察覺現代人居家空間狹小，可摺疊或迷你版的商品推陳出新，讓消費者在家中也能努力甩油運動、健康塑身。
飛輪結合桌面設計
說到室內運動，自然會想到跑步機或飛輪，但一般這類器材相當占空間，tokuyo今年初主打「走步機Walking Pad」，其可摺疊步道的纖薄設計，摺疊後的厚度僅13cm，可輕易收納在床舖、沙發底下，而且重量只有28kg，連女生也可輕鬆移動，另外更推出創新的「Desk Bike」，結合飛輪及桌面設計，讓使用者一邊運動之餘，一邊還能做別的事情解悶，放在辦公室也能邊工作、邊運動提神，滿足現代人機不離手的需求。
針對懶得運動的人，業者也有對策，像是輝葉的舞動機第三代（小巧進化版），內建10種智能模式之餘，還有步行、慢跑、奔跑3種快捷模式，喜歡運動的使用者，還能搭配如皮拉提斯等練習；另外OSIM高跟妹妹，自推出以來就深受OL、櫃姊喜愛，其創新專利氣壓與滾輪科技，有助促進腿部循環、提升代謝，特別對於久站的人來說，可幫助紓緩腿部的腫脹感，外型也相當俏麗，對女生來說特別討喜。
宛如人手按摩臉部
除了身體以外，臉部的線條也相當重要，OSIM的「摩力V臉棒」可說是品牌的隱藏好物，採用其每分鐘高達6000次高效震動按摩技術，能夠代替人手的按摩，訴求有效創造臉部自然拉提的效果，按摩後也能讓保養品更好吸收，加上其輕巧且方便攜帶的特色，就算帶出門隨時隨地使用也沒問題，不光是要鍛鍊身體，連臉部也要一起變美變小。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。