居家練出好身材 運動器材輕巧好收納

2019年02月19日 04:11 中國時報 石欣蒨 報導

輝葉舞動機第三代（小巧進化版），原價1萬2800元，特惠價8800元。（輝葉提供）

OSIM高跟妹妹，原價1萬5800元，特價1萬2800元。（OSIM提供）

OSIM摩力V臉棒，原價2880元，特價1999元。（OSIM提供）

tokuyo Desk Bike，原價8800元，特惠價7600元。（tokuyo提供）

過年大吃大喝放縱後，回到現實，準備運動甩脂迎接夏天來臨。但對多數上班族來說，下班還要特地出門運動，實在缺乏動力，因此在家中添置健身器材，是最適合的選擇。目前市面上的器材廠商，也察覺現代人居家空間狹小，可摺疊或迷你版的商品推陳出新，讓消費者在家中也能努力甩油運動、健康塑身。

飛輪結合桌面設計

說到室內運動，自然會想到跑步機或飛輪，但一般這類器材相當占空間，tokuyo今年初主打「走步機Walking Pad」，其可摺疊步道的纖薄設計，摺疊後的厚度僅13cm，可輕易收納在床舖、沙發底下，而且重量只有28kg，連女生也可輕鬆移動，另外更推出創新的「Desk Bike」，結合飛輪及桌面設計，讓使用者一邊運動之餘，一邊還能做別的事情解悶，放在辦公室也能邊工作、邊運動提神，滿足現代人機不離手的需求。

針對懶得運動的人，業者也有對策，像是輝葉的舞動機第三代（小巧進化版），內建10種智能模式之餘，還有步行、慢跑、奔跑3種快捷模式，喜歡運動的使用者，還能搭配如皮拉提斯等練習；另外OSIM高跟妹妹，自推出以來就深受OL、櫃姊喜愛，其創新專利氣壓與滾輪科技，有助促進腿部循環、提升代謝，特別對於久站的人來說，可幫助紓緩腿部的腫脹感，外型也相當俏麗，對女生來說特別討喜。

宛如人手按摩臉部

除了身體以外，臉部的線條也相當重要，OSIM的「摩力V臉棒」可說是品牌的隱藏好物，採用其每分鐘高達6000次高效震動按摩技術，能夠代替人手的按摩，訴求有效創造臉部自然拉提的效果，按摩後也能讓保養品更好吸收，加上其輕巧且方便攜帶的特色，就算帶出門隨時隨地使用也沒問題，不光是要鍛鍊身體，連臉部也要一起變美變小。

(中國時報)