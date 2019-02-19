善用訓練APP 徒手運動更省錢
對計畫型使用者來說，《30 Day Fitness Challenge》APP最合適，使用者可從全身運動、鍛鍊指定部位肌肉等不同階段來擬定健身計畫，在30天內，APP每天都會建議適合的徒手運動，主打7分鐘內即能完成，更搭配30天飲食計畫參考，每完成一次訓練即會蓋章一次，還可設定每天鍛鍊的提醒通知，這些紀錄都是鞭策自己的參考依據。
瑜珈課程很受女士歡迎，不過坊間的瑜珈課程大多要一次購買許多堂數，但時間緊繃的職業女性可能無法如期完成，《Daily Yoga》APP正好能讓使用者在家進行瑜珈課程，就算一開始柔軟度不高的人，也能從初階開始學習，APP中也有身體各個部位的課程挑戰，像14天的腹肌挑戰、4天的脖子緊緻等鍛鍊。
了解運動的人都知道，甩油減重最重要的就是「3分運動、7分飲食」原則，利用Under Armour推出的《MyFitnessPal》APP可協助計算每天飲食中攝取卡路里的總量，介面上即可簡單看到每日所需的攝取量，只要加入今天吃過的食物，即能簡單控制自己的飲食在建議的範圍以內，還可以用中文搜尋吃過的食物，使用起來也相當方便。
除了上健身房，徒手訓練也成為新潮流，對小資族來說，購買器材不僅是一筆大錢，假如自己沒有天天運動的決心，等於浪費金錢又占據家中空間，倒不如先從能夠徒手運動、省錢的方向著手。手機APP就能幫助使用者運動、減重，找到適合自己的APP，即能達到省錢又簡單的運動效果，不過也要注意，因為以APP進行運動鍛鍊時，沒有專業教練親自在旁指導，要多注意姿勢、身體狀態，以免造成受傷或發生意外。
(中國時報)
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