2019年02月19日 04:10 中國時報 簡媜

不得不起身沖一杯咖啡提神。就著日光，刺客小心地掏出一只皺巴巴牛皮紙袋裡的東西，一小股夾著蟑螂屎的灰塵讓人打噴嚏，仔細翻看，從一疊作廢的全家身分證影本之中掉出一張車票，如果不是個具有歷史感且對文物懷有敬意的人，這張車票必然被丟棄。刺客驚呼︰「36.1.29，臺灣鐵路，快車，臺東至花蓮港，貳等，一六八元」這是古董啊！

那一日，想必寒風颼颼吧。前一年才從大陸來到臺灣、在台北任職的二十八歲年輕人，大年正月新春期間，怎會從「臺東」坐火車到「花蓮港」站？那是什麼樣的火車，分頭等、貳等座嗎？以一九四九年六月發行新台幣、「四萬元舊台幣換一元新台幣」來推算的話，在此兩年前車費值台幣一六八元是什麼概念？夠吃一碗陽春麵嗎？為何留下票根，第一次在臺灣坐火車？這是「二二八」事件發生的前一個月，年輕人可曾觀察到不尋常的社會氛圍？

刺客有太多問題想問，恨不得老人家能現身解答。刺客想，一般家庭裡充斥太多家務紛擾，日常所談皆是柴火油鹽，欠缺歷史視野預先看到尋常生活中隨手可得的物件正是將來回顧歷史時的珍貴證物，殊為可惜。然而，就算留下人生證物，說故事的人不在了，物也是殘缺的啊！

老人家在職場工作超過五十年，是個喜歡上班的人。刻著「君國濟民，以禮闓風」的鋁盒裡裝了七枚印章，皆是刻有職稱與姓名的公務用章，從「書記」、「組長」、「科長」到「經理」、「副處長」等，這該丟還是該留呢？

刺客自己的職場時間很短，可比喻為吃火鍋時「涮肉片」之舉，且當時都用簽名已不流行公務印章。刺客頗覺新奇，找來紅印泥與紙，坐在地上蓋將起來，想知道哪一枚章蓋過最多次？哪一枚是經過激烈競爭、人事傾軋才得到的？哪一枚蓋過最關鍵的公文？哪一枚曾蓋過讓他心不甘情不願的麻煩事？一個男子用五十年時間換得七枚公務印章養活一家人栽培子女攻讀博士，是容易的嗎？刺客心一酸，決定好好保存這七枚章。

接著，寫滿文字的札記該不該掃入垃圾袋呢？做子女的該怎麼看待老父老母留下的筆記、手稿？需不需要撥空翻閱，讀一讀紙上透露的真實心聲呢？刺客不禁設想，如果有子女因諸如此類原因與父母疏冷，怠於聞問，在順利當了繼承人之後，讀到日記裡父母對自己的碎心文字，該如何自處、自辯呢？無怪乎大多數人整理尊親屬遺物，張開垃圾袋，一袋袋餵飽就是。

老人家頗喜記事，四十多本手札，大多是安份守己歲月裡的起居注，但其中也有暗筆；書寫的人當時必然壓抑著情緒，蓄意用小得不能再小的字體、擠得不能再擠的排列法，字跡稍亂、字辭交叉難辨，不知寫些什麼？刺客找來老人家的放大鏡，照著，像研究昆蟲如何交換訊息而集體遷徙的專家，讀出「一家之長」從未說出的話語、不曾張揚的感受。「啊！真是辛苦您了！」刺客看得十分心疼，卻明快地做了決定︰「這些，就讓它永遠消失吧！」除了留下幾冊做為紀念，其餘皆不留。

刺客翻閱太多文件照片，看到一個男子從二三十歲至八九十齡的變化，腦海裡的時序混亂起來，彷彿亂了章節的影片，頓時感到荒蕪；他曾是寒門子弟、戰火青年，曾是盡責的人夫人父，這些看似平凡卻因擺在一個離亂時代而顯得驚心的故事，生前不易完整盡興地對子女陳述，逝去後卻由遺物透露出點點滴滴，聯綴出清晰的一生。然而，不管如何，屬於他的時代已逝去了，那輩人忠貞愛國的思想、莊敬自強的座右銘已成為當今社會取笑的材料，而他們曾經當作誓言一般地信任著。就是這一點，讓刺客感到別無他辭可以形容，唯有荒蕪。

日影悄悄推移，刺客決定清完那只恐龍般生鏽大鐵櫃內的雜物就要歇工，灰塵讓她鼻腔咽喉有過敏現象。不知清掉多少袋養生剪報、多少年幾家銀行對帳單、多少本作廢存褶，有一只看來年歲更久積垢更深的牛皮紙袋現身，刺客料想也是銀行對帳單正要丟棄，慢著！刺客不放心，掏出內容物，用力睜開乾澀的眼睛，接著發出聲音︰「天啊，這是什麼！」

恐怕連故主都忘記了才會塞在這麼糟糕的角落，一大疊保存完整但欠缺整理的舊紙鈔現身了，歷史像隔巷七里香被風吹了進來。刺客對幣品亦小有興趣，每出國旅遊必留下硬幣紙鈔做紀念，評賞各國幣面圖案乃一樂事。二十六年前，刺客至北京公差之餘抓緊機會逛琉璃廠，購得一套錦匣裝歷代錢幣，最古的是一枚漢朝五銖錢。然而這包舊鈔款式卻是從未見過的，映入眼簾的第一張是直立式、正面印孫中山畫像背面印上海海關大樓︰「中央銀行，上海，憑票即付，關金伍佰圓，中華民國十九年印」，第二張是︰「台灣銀行，台幣，壹萬圓，中華民國三十八年印」。

刺客昏了過去，這是動漫手法。刺客露出暴發戶笑容，這是搞笑手法。其實，刺客只是靜靜地用乾布擦拭每張紙鈔上的灰塵，繼而發現，一個省吃儉用的男人以收集舊鈔的秘密嗜好，無聲無息地保留他存活過、奮鬥過如今已被遺忘的那個大時代。

瞬間，刺客知道自己被指定為繼承者，而亡靈就在身邊。（完）

(中國時報)