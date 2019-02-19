2019年02月19日 04:10 中國時報 愛亞

親愛的朋友，今天見到你，我真是驚了一下。

懂，你是因為有朋友便車可搭，就揹了肩包上台北了，我則是人太閒適，覺得腿腳該往外面踫踫花草石土，臉和眼也很想和別人的臉和眼輕輕隔空張望，輕輕隔空踫觸一下，換取些鬆心或笑意，畢竟，在家望的只是貓臉啊。

頒獎的場面我們都熟悉，無非文人與文人之間說些無聊及真誠，至於無聊分給誰，真誠贈與哪一位，答案兩兩三三俱不同。

你說，你知道你一定能夠遇到我，可是我卻一直只把你放在信紙上，我沒有預想幾年未見的我們會突然見面，當我發現有人急迫地向著我的方向快步而來，而那人竟然生了你的臉，哎呀！

我當時就是一枚瞠目結舌的瓜，因為你的外貌變了好些哪，幾年，近十年了嗎？一直未見面的你，我已不敢相認了。

我其實習慣和男性友人相擁的，而那一天那一刻我猶豫了，真叫見笑。人眾裡，你沒有收回你的凝視，你笑微微，開心地問：「妳好嗎？妳都沒變。」

我們已年老，不，我們已太老，怎麼會沒變，我真的望著你也不相信這個人的名字是你，你的名字就是眼前這個人。我認不出啊。

我們在紙上都曾互相承認，我們很想安靜地過最後的人生，年紀大了，惹不起任何小水小波，就這樣，各人走各人的路，誰都不翻攪，當初說的，好好地，寫寫信就好，不約見面。（我們其實都明瞭我們彼此的好感）那日那時你也想著這互相的承諾嗎？你忽然傻傻的笑，露了白白的牙齒，說：「完蛋了，見面的感覺滿好。」

嗄？你怎麼會說「完蛋了」？但我也覺得見面的感覺滿好。

有人遞來兩杯飲料，你說：「酸梅湯？」我說：「洛神吧？」是洛神。你有些小失望，笑著問我：「等下去公園路喝酸梅湯？」我差點笑出聲來，照現在網路語，這叫你「很會」。

有人要給我們照相，你小聲問：「可以嗎？」我還沒說話，你就牽起了我的手，帶著我轉了一個方向，面朝著有陽光照射進窗的那一方，我們都笑得很開心吧？然後我也由揹袋中取出自己的手機，對準了你，我看到我的照相框裡你的灰色夾克，夾克裡的灰色襯衫，往下，是灰色的肥褲和一雙深灰色的便鞋，老小子很帥啊。

很快，再度遇到你注視而不移走的目光，哎哎，那是一種侵略，讓我發慌。

人與人之間會成為朋友或成不了朋友，具備了什麼原由？如：

認識的伊始就沒有把對方當一回事。

認識的伊始就把對方過分當一回事。

認識之後便沒有緣份再相聚（書信、電話、見面....）

第一面就沒有好感。

太喜歡對方了，患得患失，怕對方愛上自己，又怕自己愛上對方，不敢繼續。

……

我，我也不知道我是怎樣想的。

嘖嘖，我在想什麼呀？

我睏乏了，我要去睡了，治病及助眠的藥已吃過，讓血液不那樣濃稠的溫水也喝下，但我知道我可能仍睡不著，輾轉床席，那個，說是煎魚，烹魚一般得煎兩面，這面煎完翻面煎，煎完擔心夾生，再側面煎煎，然後再翻面.......魚都要煎烏焦了，還沒睡興，我起來沖了杯杏仁茶，嗯，沒有糖分有鎮定的分，我喜歡杏仁那種不妥協的氣嗅，以及，那種耍著性子的怪滋味。

杏仁可以讓我睡，我可以睡，我一定要睡，一定。

……

謝謝今天能與你相見，謝謝今天能有你的手來與我的手相遇，是，見面的感覺滿好。

不說了，說晚安。

（你，也煎魚了嗎？）

(中國時報)