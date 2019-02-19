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2019年02月19日 04:10 中國時報 陳怡芬

受困雨中的主詞

我不想你，關掉聽覺

將你擠出這場喋喋不休的雨

傘，虎斑貓，鑰匙，蝶豆花

詩集，鋪滿灰塵如時光的書衣

灰塵下你的指紋，手漬

一切都在

雨一直一直落下

預言了季節

我像根莖類一樣在沉默裡發芽

你的舌是運送詞條的履帶

說謊可以很輕易

像一顆發泡錠投進水裡

命我仰頸飲下

雨勢益發壯大，詞語不再晴朗

我僅是一枚動詞，搓洗著馬克杯上

用記憶防腐劑封存的

那個吻

(中國時報)