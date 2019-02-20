頭號假想敵 口水車輪戰 府院圍攻韓

2019年02月20日 01:00 中國時報 郭建伸 、林雅惠、 林宏聰 ／綜合報導 崔慈悌、、林雅惠、／綜合報導

「韓流」歷久不退，高雄市長韓國瑜已被民進黨視為2020假想敵與藍營頭號戰將！繼蔡英文總統酸韓「陸委會主委」後，府院加大力道圍攻。行政院長蘇貞昌昨天怒嗆韓國瑜，高雄市府前瞻計畫補助要重寫的說法是「滿嘴胡說」，要韓向他及行政院道歉，「不要讓禿子漏氣」。

小英酸 好成績不是靠口號

儘管韓國瑜從未開口爭取2020年總統寶座，不過各界拱韓轉戰總統聲浪愈來愈大，加上韓助選威力無人能及，早被綠營視為頭號假想敵，為打下「韓流」氣勢，府院黨連日來採「車輪戰」加大打韓力道。

去年九合一選舉前，韓國瑜喊出「貨出的去，人進的來，高雄發大財」，就任市長後也將高雄農產品銷到大陸，蔡英文日前在臉書引用農委會的數據，指稱去年台灣農產品出口創下20年新高，酸韓國瑜「好成績不是靠口號」。

府發言人諷 喝醉的土包子

韓國瑜日前提出兩岸關係是「指腹為婚」，蔡英文親上火線透過臉書嗆聲，「台灣人民有獨立行使的意志，也有自由的選擇，沒有指腹為婚這回事」，還酸韓「以為多了好幾位陸委會主委」。

總統府三位發言人更是炮火全開，對韓國瑜提出兩岸關係「你儂我儂」，張惇涵批韓「說過練習了龜息大法，可以上山打老虎」，要他專心回歸市政；韓國瑜在酒吧直播，林鶴明先是批「酒後直播一定不是好點子」，黃重諺接著在臉書嘲諷「土包子喝醉，只會變成喝醉的土包子。」

蘇揆嗆 酒喝多了滿嘴胡說

韓國瑜昨晨夜宿、巡訪漁市場時重炮回擊，「狗嘴吐不出象牙」，他強調，會接受一切批判，如果對方沒點名，他不會對號入座，如果有明確點名，他也會一笑置之。

對韓國瑜指稱行政院要求高市府所有申請前瞻計畫補助要全部改寫，刻意「卡高雄」。蘇貞昌昨在立院也怒批韓於半夜在酒館直播「滿嘴胡說」。

韓回擊 狗嘴裡吐不出象牙

蘇公開叫陣，如韓國瑜拿得出證明，他就向韓道歉；若拿不出來，韓應該向他及行政院公務員道歉，「不要讓禿子漏氣」，要他勇敢一點。

蘇貞昌說，賴清德任行政院長時，看高雄市長換人後，尊重高雄市府才問新市長有沒有意見，高雄市府回函說願意繼續，所以事情都已再繼續了，諷韓「可能是酒喝多了」。

高市新聞局長王淺秋犀利代回應，韓市長不可能喝幾口調酒就醉，沒必要連庶民文化裡，談心聊天的形式都拿來負面解讀，台灣政治文化早就受不了攻擊來、攻擊去的政治語言，還反問蘇貞昌「可不可以友善一點點」，若大家立場一致共推建設，很多問題都無須擔心了；現在重點是中央地方合作讓高雄更好，「道不道歉有那麼重要嗎？」

(中國時報)