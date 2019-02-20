馬偕醫院董座鬧雙包 史上頭一遭 長老教會總會遭法院裁罰

2019年02月20日 01:00 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

逾百年歷史的台灣基督長老教會總會，去年因違反台北地院「准許劉伯恩訴訟判決確定前擔任馬偕醫院董事長」的裁定，遭北院裁處怠金6萬元，長老教會總會不服，陸續提出抗告、再抗告，日前遭最高法院駁回確定。這是長老教會總會因醫院的人事案，遭法院裁罰的首例。

不遵守裁定 硬拔劉伯恩

長老教會分別在台灣北部及東部設立馬偕醫院及中部彰化基督教醫院，總會捲入司法爭訟案件，主要是因其最受矚目的醫療事業。因馬偕醫院去年2月27日召開臨時董事會，將劉伯恩解除馬偕醫院的董事及董事長職務，另選出蔡國明擔任董事長，劉不服提起民事訴訟，並聲請定暫時狀態處分。

去年4月11日，北院裁定准許劉伯恩在提供165萬元擔保金後，於董座之爭的民事官司判決確定前，都可繼續執行馬偕醫院董事長及董事職務，也禁止長老教會總會停止或解除劉的董事職務，劉伯恩暫時保住董座資格，北院將執行命令送達總會。

不過，長老教會總會仍在去年5月15日常置委員會會議決議，提名鄭明敏遞補劉伯恩的董事，也在官網聲明強調劉非馬偕醫院董事長、蔡國明才是總會認可的醫院董座；總會違反北院的裁定，遭民事執行處的司法事務官裁處怠金6萬元。

長老教會總會不服，聲明異議並提抗告、再抗告，總會主張去年5月15日只是提名人選，人選經由馬偕醫院董事會決議選任，並經主管機關衛服部許可，總會沒有違反北院暫時狀態處分的裁定，裁罰沒道理。

抗告遭駁回 罰6萬確定

劉伯恩是減肥名醫，首創「雞尾酒療法」而聲名大噪，接任馬偕董座後大舉擴展馬偕醫療體系，因而遭致院內反對派攻擊。劉不服輸分別訴願及興訟，行政院訴願決定書日前也撤銷衛福部處分，等同認可劉當時仍是是合法董座。

法院審理部分，歷審認為，長老教會總會爭辯的事由屬於訴訟案的實體，應由訴訟程序解決非本件執行程序所得審酌，由於總會違反北院裁定，依《強制執行法》的規定，處罰6萬元怠金，最高法院駁回再抗告確定，未來如果再不履行裁定時，得再裁處怠金。

對於法院裁定結果，台灣基督長老教會總會發言人陳義明牧師昨沒有回應，另名李姓牧師表示，去年11月就沒有管總會的事，不知道這些事，也不知如何回應。

(中國時報)