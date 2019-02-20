蘇揆：退將高官赴陸 應終身管制

2019年02月20日 01:00 中國時報 季節 ／台北報導 ／台北報導

退役將領組團在南京拜謁中山陵。（新華社）

行政院擬修改《兩岸人民關係條例》，嚴管退休將領、政務官員，在退休後15年不可參與大陸政治活動。行政院長蘇貞昌19日在立法院答覆國民黨籍立委孔文吉質詢時表示，他個人認為應該終身限制，而非只管制15年。

《兩岸關係條例》規定，退將、政務人員在退離職3年內赴陸，要經內政部會同國安局、法務部及陸委會組成的審查會審查許可，才可成行。

身分特殊 不宜參加政治活動

但陸委會認為管制不足，提出修正草案加強管制，規定退將在15年內，不可去大陸參與政治性活動，違反者最重可終身剝奪月退俸或罰款新台幣500萬元。

孔文吉質詢蘇揆，民進黨政府修法，適用對象有無包括前正副總統馬英九和吳敦義？蘇貞昌回覆說，原本以身分管制的3年期限沒有變，15年是指不可參與政治活動，過去有退將赴陸，在大陸國家主席面前唱大陸國歌，這種行為的限制，他認為不只15年，而該是終身。

陸委會主委陳明通也補充，馬英九、吳敦義今年5月20日管制期滿後就可以去大陸，不再需要申請。但是，任何人不管是甚麼理由到大陸，法規規定不可以做違反國家利益的人，現在針對特殊身分的人規定，不能去大陸參加具有國家主權象徵的儀式，因為如此一來將對台灣社會無法交代。

孔文吉再問陳明通，已申請大陸居住證的台灣民眾，是否要限制他們參選公職？陳明通說，確實朝這方向修改《兩岸關係條例》，這是合理的規定，「因為你選立委選民在台灣，你又不是13億人的代表」，不過行政院尚未將此修正草案送至立法院。

遭疑鎖國 蘇回嗆友善又客氣

孔文吉不滿地說，一下子兩岸協議要公投，一下子退將管制，一下子居住證限縮參選權，我方處處限制，兩岸關係可說是採鎖國、閉關，如何搞好兩岸關係，要處處設限嗎?

蘇貞昌回嗆，你很清楚，台灣充滿了善意，也非常客氣，台灣是限制某種身分，例如當過高官的人不該如此，其他國家也會有如此要求，公民課本也會這樣教孩子。

蘇又說，他當兵時，有將軍拚命講怎樣消滅共匪，後來看到這名退將去大陸講那些話，對這種人，他最看不下去、看不起。大陸是連台灣人在台灣唱國歌都限制，大陸才是對台灣敵對、不尊敬。

(中國時報)