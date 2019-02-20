吳籲發消費券彌補年改損失

2019年02月20日 01:00 中國時報 王正寧 ／台北報導 ／台北報導

吳敦義建議退休軍公教、警消人員年改被砍掉的部分，政府應補發同額消費券。（王英豪攝片）

年金改革引發民進黨內部檢討，國民黨主席吳敦義昨天趁勢替退休軍公教人員請命，建議退休軍公教、警消人員年改前的待遇雖然不用全部恢復，但是被砍掉的部分「政府應補發同額消費券」，如此也能促進經濟，「這個意見應該值得蔡政府好好思考」。此時提出這樣的方案，拉攏軍公教的意味濃厚。

日前拋出若國民黨重返執政，經一段兩岸折衝後，政府有權與對岸簽兩岸和平協議，一番談話被民進黨解讀是為登陸的通關密語。對於蔡英文總統是否刻意卡馬、吳登陸？吳敦義不滿地說，「對不起喔，本來就可以去，我為什麼還要提什麼和平協議。」

吳敦義昨出席指南宮敬天祈福活動時表示，2008年3月22日前馬英九當選總統之後，當時他擔任立委以及國民黨副主席兼祕書長，就接到當時中共總書記胡錦濤的邀請登陸，當時回電告知等馬就任總統後就啟程，因此他早去過大陸正式訪問。

對蔡政府有意延長高階政務官登陸管制期程，吳敦義直言「不是很恰當」。他說，正副總統、總統府祕書長等人卸任後3年內要到港陸，要經過總統同意，現在突然要延長成15年，當然很多人就會高度質疑，是不是刻意要去卡誰、卡誰，「這個東西追溯既往，本來就不是正常的狀況。」

吳敦義認為，如果要修改《國家機密保護法》，應是完成修法後，卸任的正副總統等才適用新約制，如果要追溯，就與憲法、法律的不溯及既往原則牴觸。

話鋒一轉，吳敦義表示，民進黨政府對於退休軍公教警消人員的年金改革，既是違憲，也違反法律不溯既往的原則。因此，最近有人建議，年金改革之前的待遇可不要全恢復，但被砍掉的部分，政府可以透過發行同額消費券，補發給這些退休軍公教警消，藉此還可以促進經濟動能，這個意見應該值得蔡政府來思考。

至於日前傳出，國民黨中央計畫於520之後推動國共論壇，由吳敦義率領黨籍15位縣市長登陸。吳敦義昨日正式否認，「從來都沒有考慮有這個狀況」。

(中國時報)