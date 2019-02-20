執政黨搞對立 全民吃苦
民進黨繼修法，擬以比修憲還高的門檻防堵兩岸簽署和平協議的可能後，行政院長蘇貞昌昨又說，應該終身限制退將、政務官訪陸參與政治性活動。人權律師出身的蘇貞昌，卻有違憲之虞的主張，奉勸蘇揆聽聽前副總統呂秀蓮的忠言，不要再因人因黨修法，否則最後全民可能都要吃苦。
蘇貞昌與陳明通昨在立院坦承，就是為了防堵國民黨主席吳敦義所說，若國民黨重新執政，將依法與對岸洽談和平協議。試問，兩岸洽談和平協議有何不對？民進黨不是一天到晚要求對岸撤除飛彈部署嗎？如果民進黨反對兩岸簽署和平協議，難道是認為兩岸對立是最符合台灣人民最大福祉嗎？
國防部長嚴德發昨在立院答詢時說，國防部有信心可以守護中華民國台灣，絕對是有能力戰到最後一兵一卒。但問題是，兩岸若有戰事，台灣可以承擔戰到最後一兵一卒的慘劇嗎？如果要防範兩岸兵戎相見，任何政黨都應該朝向洽簽和平協議而努力，民進黨設下如此高的門檻，難道是反對兩岸和平，意欲獲利嗎？
至於退將與政務官終身限制登陸參與「政治活動」，到底什麼是政治活動的定義？解釋權捏在執政黨手裡，在重視人權的民主國家，若要限制人民權利，必須要符合「比例原則」，憲法內也有相關規範，限制人民行動有違憲之虞。
陸委會宣稱限制退將登陸參與政治活動是基於國家利益及尊嚴，但是當蔡英文總統宣稱釣魚台是我領土時，前總統李登輝卻主張釣魚台是日本領土，李前總統的說法是否損害了國家利益及尊嚴？由此可看，所謂維護國家尊嚴的理由，不過是民進黨維護其意識形態的藉口，但如此封鎖台灣下去，賠上的，卻是台灣的前途，令人痛心。
(中國時報)
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