無須賽前改制 郝挺初選七三比
面對黨內總統提名辦法引發紛擾，國民黨副主席郝龍斌昨表示，黨對總統提名已有相關辦法，若無特別異議，不需要更改，賽前改辦法對黨沒好處。且現在黨內談初選辦法若與現有辦法不同，都被解讀為陰謀，對黨不好。
此外，郝龍斌認為，現在黨內最重要的是作戰力評估，且不應有框架，應該把所有戰將列入滾動式民調中長時間觀察，包括前總統馬英九、高雄市長韓國瑜。
國民黨主席吳敦義日前陸續反映黨內意見，拋出全黨員投票以及5成黨員投票、5成民調的意見。郝龍斌昨表示，黨內對於公職、包括總統提名已有規定，就是採7成民調、3成黨員投票，若超過2分之1以上參選人支持，可改為全民調。
他認為，既然黨內已經有現有的辦法，且適用多年，如果沒有特別異議，不需要更改，「賽前改辦法對國民黨沒有好處」。
吳敦義昨在指南宮時表示，他提到黨員投票與民調各占50％，是因為有中常委認為如果黨員不能參與提名過程，未來產生的人選就不能算是國民黨提名的人，因此有人思考是否就讓它平衡（各占5成）。
他說，全體黨員投票等於是國民黨的「公意」，但非黨員也是總統、立委的選舉人，因此只要把民調辦得公正、客觀，也很有代表性。他說，國民黨過去不是民調，就是民調、黨員投票按分配比例處理，因此正由國民黨智庫研究，未來再向中常會報告。
前立委孫大千昨直批，黨內初選又不是在菜市場買菜，「為什麼可以『討價還價』呢？」孫大千指出，首先，黨內初選有明文規定以「民意調查七成，黨員投票三成」為計算方式，難道過去這麼長的一段時間，都沒有重視黨員的意志嗎？怎麼這麼巧，到選總統的時候才忽然想到要「重視黨員意志」了呢？
(中國時報)
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