兩岸協議門檻高 藍批阻絕談判

2019年02月20日 01:00 中國時報 郭建伸 、 周毓翔 、 鄭舲 、 季節 、 林欣儀 ／綜合報導 ／綜合報導

陸委會主委陳明通昨在立院受訪明確表示，將針對兩岸政治性談判條件修法，未來須由行政院提出談判計畫，經立法院要3分之2同意，政院在談判之前若要了解民意動向，可先諮詢性公投且不受《公投法》限制；談完之後，則採現行修憲公投門檻，交由全民複決。

行政院長蘇貞昌與陳明通昨都在立法院質詢時明確表示，此時反對兩岸簽署和平協議。蘇質疑，大陸連放棄武力犯台都不願承諾，我們還要跟他們講和平協議嗎？

藍委則批評，民進黨是選舉到了才拿兩岸議題進行政治操作，而且根本是想要的政策才認同公投的價值。

陳明通說，提修法是因國民黨主席吳敦義日前拋出議題，指出國民黨若重返執政，將與對岸簽署「兩岸和平協議」，陸委會檢視現行法規門檻太低，甚至協議談完可能淪為備查，恐引起社會紛爭，所以才決定列為優先法案。對此，台中市長盧秀燕受訪時直言，總統大選就是公投、是民意的依歸，何必再公投？盧秀燕並向民進黨喊話，她呼籲，「民進黨政府先不必放話，最重要應尊重民意」，誰能選上誰就代表台灣的民意，何必再辦公投。

陳明通表示，陸委會檢視《兩岸關係條例》後發現，確有政治議題談判，但他說，監督機制「很弱」，所以要修法。陳明通表示，提出雙公投概念，涉及兩岸政治性談判，須由行政院提出談判計畫，立法院要3分之2同意，政院在談判之前若要了解民意動向，可先諮詢性公投。

陳明通指出，兩岸協議談完後，因為立法院有審議權，比照修憲門檻，要有4分之3立委出席且經4分之3立委同意後公告，再進行全國性的公民複決，經全國選舉人數半數以上同意，才能夠通過。

藍委柯志恩昨質詢指出，國民黨歷屆主席所提的和平協議內容都是在中華民國憲法架構下，有國會監督、民意支持，這需要公投？這有賣台？有什麼好怕的？

藍委林為洲表示，他同意政治性協議應該要有國會監督，但現在行政院提出的版本，要先經過「諮詢性公投」，通過後還要再依修憲門檻交付公投。林說，修憲要改國號、國名，這種大事訂定高門檻，大家都同意，結果兩岸協議訂的門檻更高，這樣有符合比例原則嗎？門檻訂得太高，就是禁絕所有談判。

(中國時報)