蔡用英文宣布 投入競選連任

2019年02月20日 01:00 中國時報 崔慈悌 、 朱真楷 ／台北報導 ／台北報導

蔡總統昨全程以英語接受CNN專訪時公開表示，2020年她將尋求連任，競選總統，也有信心贏得勝選，「我準備好了」，這也是蔡英文首度明確表態爭取連任。

蔡英文去年底今年初曾分批邀媒體座談，面對是否參選，蔡都表示，任何總統都希望有足夠時間把想做的事做完，但「現在談這還太早」。不過在獨派四大老年初登報「逼宮」後，蔡參選態度轉明朗。專訪預計22日播出，CNN昨先行預告部分內容。

盼續帶領國家 完成使命

蔡在總統專機接受CNN記者瑞福斯訪問，對是否參選2020年，蔡英文說，任何現任總統都會想為國家做更多事，也會想進一步實現政策目標，這是很自然的事，她當然也希望未來4年能繼續帶領國家，完成使命。

瑞福斯進一步問，「所以你2020年要尋求連任？」蔡點頭明確表示「是的！」對爭取下任總統是否樂觀？她說，這又是一次挑戰，在台灣當總統挑戰永遠不會少，無論是好或不好時，永遠都有挑戰。不過她說「我有信心贏」，也已準備好了。

艱難改革 致九合一敗選

瑞福斯問，本屆任期有哪些事覺得後悔？蔡坦承剛執政2年內，她花在與選民溝通時間太少，「我花很多時間在處理政務和訪問友邦，很多人認為我跟他們有點脫節。」

儘管外界認為去年九合一民進黨大敗，與兩岸政策有關，但蔡強調，兩岸關係不是民進黨敗選關鍵，敗選是因她推動多項艱難的改革，「你剛開始改革時，這些人並沒有深切體會到改革成果。」

總統府發言人張惇涵表示，蔡總統希望透過國際媒體，為台發聲，專訪談及當前國際局勢，讓世界知道台灣扮演的關鍵角色，及為何越來越重要，CNN也就總統求學生涯、參與政治的過程向總統進行訪談。

蔡在訪談過程也帶CNN記者前往西門町，品嘗排骨飯、雞腿等台灣傳統美食，並推薦滷味伴手禮。

誤判情勢 恐爆兩岸衝突

對此，美麗島電子報董事長吳子嘉說，據他了解，3月18日後民進黨將展開初選程序，且預料會同額競選，由蔡拚連任幾無懸念。不過他認為蔡若持續拉高親美抗中、推升兩岸衝突態勢，提名後若仍無節制，2019將充滿危機，他籲蔡政府別誤判情勢，否則兩岸將成一觸即發的火藥庫。

副手部分，吳子嘉說蔡應會優先爭取賴清德，但賴不該接。理由是副總統是沒聲音的代理人，任這項職務注定走向政治終點。

(中國時報)