民調若第一 謝龍介挺韓選總統

2019年02月20日 01:00 中國時報 劉秀芬 、 林欣儀 、 郭建伸 、 周毓翔 ／綜合報導 ／綜合報導

參加台南立委補選的謝龍介，呼籲國民黨總統參選人趕快塵埃落定，他說，論民調，韓國瑜是第一名，為了贏，韓出來選也不無道理。圖為韓國瑜（前右）為謝龍介（前左）站台。（本報資料照片）

代表國民黨參加台南第二選區立委補選的台南市議員謝龍介，昨接受電台專訪呼籲國民黨總統初選辦法趕快訂出來，不要內訌，不然會影響立委補選選情。至於2020總統參選人選，謝龍介說，若以民調決定，韓國瑜會是第一名，國民黨為了贏，韓出來選也不能說沒道理。

謝龍介昨指出，黃偉哲2016在南市二選區立委選舉拿了76％票，2018選市長時掉到40％；12年來台南5席立委都是民進黨，市長更是25年來都是民進黨的，但農漁產還是賣不出去，這段時間他跑基層，對選舉有信心，原就覺得會贏，17日造勢後更覺得會贏。

主持人問謝對民進黨派系看法，謝說，現在全民最大黨就是反對民進黨，新潮流掌控分配所有國家資源。他這次選舉不僅是對上民進黨郭國文，還有黃偉哲、賴清德、新潮流，為破新潮流的局，他在台南議長選舉時以國民黨16票無條件支持郭信良當選議長，郭信良的叔叔也代為釋出善意，很多民進黨里長願接待他。

至於2020，謝龍介說，一個大家庭家道中落要東山再起，團結才可以。民進黨因搞鬥爭內訌，讓人民厭惡，如果國民黨搞內訌，就會對柯文哲添養分，希望國民黨總統參選人趕快塵埃落定。他認為韓國瑜既是民調第一，出來選不能說沒道理。

此外， 前新北市長朱立倫矽谷參訪邁入第4天，朱出席舊金山僑界聯合歡迎會前表示，不管哪位代表國民黨，最終獲民眾和黨員支持的就是我們的候選人；他希望國民黨2020年能勝選，這不是為一黨之私，而是讓民眾過更好的日子。

而蘇揆針對「前瞻」近日炮轟韓國瑜，盧秀燕說，她沒要選總統都被卡，韓可能成為2020總統候選人或當選人，民進黨中央有些人「卡韓」也不奇怪。交通部長林佳龍則說，韓國瑜應是不小心說錯，他自己也澄清了，沒退回重審，而是徵詢推動意見；高雄市府已函覆，目前都照程序進行。

(中國時報)