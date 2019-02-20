藍委質疑 AIT是否更早知情
蔡總統接受CNN專訪時，首度表態尋求2020年連任，消息一出引發議論。國民黨立法院黨團總召江啟臣分析，蔡英文不是在國內媒體宣布，而是從國際媒體訪問來講國內的事，是想凸顯她的國家元首高度；且CNN是美國媒體，透過美國媒體告訴美國並昭告國際，她會競選連任。
江啟臣進一步說，蔡英文也是想凸顯她與其他候選人、特別是他黨候選人是不同的高度、地位，刻意做出區別，並正式宣告民進黨已定於一尊，包含綠營內部獨派或其他派系，不要再挑戰她的地位，也不用懷疑她代表民進黨參選的正當性。
「這對她來講是策略應用問題」，江啟臣認為，此舉還告訴大家，蔡英文接下來一年的一些施政、作為等，都有可能透過出口轉內銷方式來處理，所以，接下來蔡在對美關係或一些對外關係，包含兩岸關係處理上，勢必都會跟國內選舉掛上關係。
國民黨立委曾銘宗則質疑，蔡英文透過CNN宣布，「是否要選總統要先跟美國報告？」是否AIT也比CNN更早知道？這必須跟大眾講清楚說明白；且用這樣的方式宣布，是向國際宣布還是跟國內宣布？似乎不尊重2300萬人民，方式不恰當、背離民意。
國民黨立委李彥秀則批評，現任總統爭取連任裡所當然，但選擇透過外媒公布，令人摸不著頭緒，是對於國內媒體不信任，還是爭取連任先要說給美國聽呢？這樣的重大訊息，用獨家的方式放給國外媒體，並非爭取總統大位連任應有的高度。
(中國時報)
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