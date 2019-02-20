韓國瑜越打越旺 民進黨恐自掘墳墓

2019年02月20日 01:00 中國時報 周毓翔

韓國瑜以15萬餘票差距大勝民進黨陳其邁，坐上高雄市長寶座後，中央與地方若能相互勉勵，各行其事，就可以相安無事。偏偏民進黨府院黨近來加大火力猛轟韓國瑜，韓彷若成了民進黨最大敵人，別忘了，當初韓國瑜會崛起，也是民進黨圍毆下的結果，如今民進黨故技重施，莫非想把韓推上更高位？

韓國瑜是鎂光燈焦點，動輒受到關注，不時也會看到綠媒、網軍或是民進黨立委冷嘲熱諷，他們一直都熱衷抓韓的小辮子，但民進黨府院黨高層最近總動員加大對韓國瑜的攻勢，顯然韓國瑜在他們心中的地位陡升。

先是陸委會主委陳明通要韓國瑜了解「分際」，不斷干預高市府對陸交流，韓對此反擊，蔡英文總統臉書卻因此諷刺韓「還以為多了好幾位陸委會主委」。

韓國瑜晚上在酒吧開直播，炮轟中央要他重寫前瞻計畫，行政院長蘇貞昌話講很難聽，批韓「滿嘴胡說」，總統府發言人黃重諺話講更難聽，說韓是「喝醉的土包子」。

國民黨正在為了黨內總統人選提名爭論不休，韓無意爭取提名，民進黨不去攻擊藍營潛在總統候選人，反而炮火集中在韓國瑜身上，恐怕會讓韓聲勢直線竄升，反而把韓國瑜塑造成總統級對手，最終民進黨很可能成為自己的掘墓人，把對手罵大罵強，自己反最後下台一鞠躬。

別忘了，當年民進黨為了搶一個菜攤丟了整個高雄江山，如今難道要再為了幾次口舌之爭，把整片江山送人？國民黨大老內鬥，基層已經厭煩，改期待韓成為人選，民進黨再用火力助攻，難道有意助韓上大位一馬？

(中國時報)