審查會拖2個月 導致韓認高捷被卡

2019年02月20日 01:00 中國時報 林宏聰

高雄市長韓國瑜直播披露交通部要高市府重寫前瞻計畫，擔心捷運岡山路竹延伸線工程生變，對此，蘇貞昌昨重炮轟根本沒說「重寫」，而是尊重新任市長意見；其實，重點不在公文遣詞用字，而是選後中央對高雄建設的態度及速度。

前瞻「捷運岡山路竹延伸線（第二階段）工程」經費272.69億，去年9月10日綜合規畫報告已送交通部，原訂12月12日開會審議，但交通部發函高市府取消審查會，要求新市長上任後，考量計畫推動內容後，重新再報交通部審議。

交通部公文雖無「重寫」2字，但確以「首長更迭，考量政策推動一致性」為由，要求通盤考量後，再召開委員會審議；市府12月27日回覆中央，「經本府通盤考量後依原訂計畫賡續推動」。

按理考量地方首長換人，來函詢問尚未動工建設意見，合情合理，當時高市府並不以為意，但當市府12月27日回函後，公文卻如石沉大海，讓幕僚嗅到不尋常氣氛。

據知，高市捷運工程局擔心誤解中央意思，曾經主動詢問交通部是否一定要高市府重寫，對方未置可否，但至今拖了近2月，卻未安排重開審查會，因此捷運局透過列管市府重大建設案研考會主委李銘義，向韓反映此事。

韓國瑜去年底參加行政院會時，以「紅黃綠燈」為建設案分類，就將捷運路竹延伸線列為最迫切、急需撥款的綠燈建設，但眼看交部未積極處理，審查會都遙遙無期，因此才在直播時「酒後吐真言」炮打中央。

韓國瑜一番話引發論戰，是否要求「重寫」計畫猶若羅生門，高市新聞局長王淺秋昨日出面緩頰，強調高雄對重大建設心急如焚，希望預算趕快撥下來、早日執行，行政院已表態會幫高雄市民繼續推動公共建設，對此高雄市政府樂觀其成。

(中國時報)