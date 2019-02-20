即使變藍天 募兵制也難回頭

2019年02月20日 01:00 中國時報 楊孟立 、 呂昭隆 ／台北報導 ／台北報導

國軍在2018年走向全募兵制，未來不再徵集役期一年制的義務役。國民黨智庫國政基金會外交及國防組召集人林郁方昨明確指出，即使國民黨重返執政，未來也不敢得罪年輕人與家長，募兵制是既定事實，只能針對不足之處加以改善。

林郁方諷柯 只批評無對策

國政基金會為提出「2020國防白皮書」，諮詢近40位軍事專業人士，於昨日提出初步方向時，林郁方做上表示。

台北市長柯文哲日前質疑民進黨政府「喊台獨又取消徵兵制，那是在做什麼」、「募兵制人事費用太高，會擠壓軍購費用。」林郁方諷刺地說，柯文哲喜批評，善於製造議題，但是沒辦法提出解決對策。林郁方直言，全世界沒有一個國家是從募兵制走回徵兵制，即使國民黨回來執政，總統也不敢去得罪不想當兵的年輕人與家長，台灣每2年就有一次選舉，沒有一位三軍統帥願意犧牲政黨利益，現階段只能針對募兵制不足之處加以改善。

軍方官員說 徵兵制不可能

美國政府官員亦多次公開認為我方募兵制走不下去，國內近來也有恢復徵兵制之議，軍方官員說，國防部長嚴德發在春節前說明，去年底國軍編現比達82.8％，還訂出明年底國軍編現比90％目標，志願役人力呈穩定成長，代表募兵制會走下去。軍方官員說，募兵制已無回頭路，不可能恢復徵兵制。

國政基金會資料指出，目前國軍總員額21萬5千人，是國防部在2011年前後，運用美軍科學模式模擬工具，精算「主戰單位數目」後推估出來的。隨後為了推動「勇固」案，又在2015年底再次透過模式模擬，推估「相對最適兵力需求」。

但不論是2011年或2015年底，國軍在推算「主戰單位數目」或「相對最適兵力需求」時，共軍軍事改革的主要內容尚未揭露，舉凡共軍相關組織結構變化、戰術戰法更新等，並未在前述兩次國軍的模式模擬中被充分考量。

因應大陸軍改 重新規畫兵力

基金會建議，國軍應在一年內依照共軍軍改的最新情形，結合國軍提升「網狀化作戰」能力的政策指導，重新精算國軍遂行台澎防衛作戰所需的「主戰單位數目」，作為組織結構調整與兵力需求規畫的依據；國軍並應在一年內完成志願役官士兵人力長期獲得情形的預測。

(中國時報)