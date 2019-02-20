兩岸若開戰 台灣至少要撐2周
兩岸若開戰，國軍到底能守幾天？前國安局長蔡得勝昨天在藍營智庫座談會上表示，台灣要把戰爭拖延到兩周以上，才能夠爭取縱深；台灣可能抵擋得住中共的「第一擊」，但目前中共已有第二波、第三波的犯台戰力，國軍未來建軍備戰應朝機動性，以爭取後續抵擋第二擊的戰力。
智庫研究指出，共軍現階段要發動武力犯台，仍有困難。但是蔡得勝說，兩岸關係持續不穩定，造成擦槍走火，因而發生戰爭，是有可能存在。
蔡得勝指出，兩岸之間最怕擦槍走火，是否發生武力衝突仍取決於中共的政治考量，但毫無疑問戰場一定會在台灣。兩岸如果發生戰爭，中共一定打癱瘓戰，不會打全面戰，目的是要「以戰逼談」。
1995至1996的台海危機，美國派遣兩個航空母艦戰鬥群巡弋台灣海峽，行動持續約兩周。蔡得勝透露，2000年他去了美國試探性詢問，若再發生一次台海危機，美方將如何處理？對方答覆可能要派遣4個戰鬥群，並持續2到4個月巡弋台海。
蔡得勝說，2019年中共軍力現代化後，更加不可同日而語，台灣無法單獨對抗共軍，美國縱使有心聲援台灣，但是在考量美國本身利益後會採取何種行動，是我方要考慮的問題。
他直言，中共的第一擊會動員多少戰力還很難說，儘管是局限性戰力，然而台灣民心很脆弱，一定會引起很大的震盪。
根據國政基金會所初步彙整資料，隨著共軍戰略支援部隊成軍，未來共軍武力犯台時，極可能在有形的武器裝備投入前，先運用大規模網路資電「軟殺」手段發動攻擊，削弱我軍C4ISR（指揮自動化）系統的效能、癱瘓我行政系統，甚至先行擾亂台灣的社會與經濟秩序。
(中國時報)
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