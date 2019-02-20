穩定兩岸關係 才是保台最大支柱

2019年02月20日 01:00 中國時報 楊孟立

國軍能抵擋共軍攻擊多久？不論是兩天或是兩周，最先犧牲的，都是基層官兵與平民百姓，以戰止戰無疑是下策。

台灣的國家安全主要依靠三根支柱，一是精良的國防戰力，迫使共軍深陷長久戰事的泥沼，增加戰爭成本；二是美國的即刻救援，務必要讓美軍現身台海，使得共軍有所忌憚；三是穩定的兩岸關係，讓中共鴿派永遠存有談判的希望，打消鷹派開戰的念頭。

三根支柱依據不同執政者與不同的時空環境，重要性不等。國民政府撤退來台之初，兩岸勢如水火，勢必要拼出你死我亡，在敵我實力懸殊之下，幸賴韓戰爆發，美國派出第七艦隊巡邏台灣海峽，明確將台灣納入第一島鏈防禦體系，《中美共同防禦條約》的簽訂更起了定心丸的效果。

1979年台美斷交、中美建交，《中美共同防禦條約》翌年終止，但美國國會搶先一步制定通過《台灣關係法》，賦予美國政府出售台灣武力裝備滿足防禦需求的法理權限。此後，儘管中共若犯台，美軍會否馳援的揣測從未間斷，但是台灣打通了軍購管道，獲得一定程度上足以自保能力。

蔣經國末期開放兩岸探親，結束海峽兩岸長達38年的隔絕。隨著兩岸人民密切交流，兩岸關係穩定發展，就算過程中仍有摩擦，事實上戰爭的風險確實是離民眾越來越遙遠，馬政府的八年執政擴大兩岸互動，正是和平紅利最明顯的階段。

蔡政府執政之後兩岸關係倒退，雖然任一方都不敢、也不願意輕啟戰端，但不可否認的是，戰爭爆發的風險正在上升。面對雙方敵意對峙狀態，蔡政府卻捨本逐末，採取的手段是一味加強武力備戰，更加緊抱美國大腿。

兩岸和平得來不易，現階段，兩岸關係為體，國防戰力與美國支持為用，才是對台灣而言最划算的安保之道。維護兩岸穩定長久發展，減少兵戎相見的一切可能性，才是居上位的領導者該致力尋求的上策。

(中國時報)