嚴德發有信心 戰到最後一兵一卒

2019年02月20日 01:00 中國時報 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲轉述美國防部亞太安全事務首席副助理部長海大衛、美國在台協會（AIT）前主席莫健看法，認為兩岸若戰爭「美國要求台灣至少撐兩天」。國防部長嚴德發昨在立院備詢時說，時間不是問題，國防部有信心可以守護中華民國台灣的家園，不能量化成兩天、兩周、兩個月，絕對是有能力戰到最後一兵一卒。

時力立委徐永明昨在院會質詢時問嚴德發，國防部與美方的互動應該更密切，到底是柯文哲是有秘密管道，或假傳聖旨？美方對於台灣的募兵或徵兵有意見嗎？

嚴德發說，自己的國家自己救，如何展現自己國家的防衛決心最重要，美方對台灣推動募兵制是「關心」，但國防部與美方交流時，已說明為何推動募兵制；可能柯文哲有他自己的管道，國防部不知道，「那是他（柯文哲）的個人意見」。

徐永明整理過去國防部長回答台海若有戰爭可以撐幾天，蔣仲苓說可以撐很久，嚴明說可以撐1個月，其他部長都說2周，要求嚴德發表態到底台海戰爭可以撐多久。

嚴德發說，時間不是問題，國防部有信心可以守護中華民國台灣的家園，絕對有能力戰到最後一兵一卒。

至於柯所說「美方要求至少撐兩天」，嚴說，「這個我們沒有意見，他們也沒跟我們說只能守兩天」。

行政院長蘇貞昌備詢時則說，嚴德發不把時間量化，但有把決心講清楚，且國防部長用不著跟一個市長言論上交鋒。蘇貞昌也提及，德國納粹政權在二戰時攻擊英國，英國首相的邱吉爾曾說過「為了守護家園，戰海上、戰海灘、戰街道、戰山上，絕不投降」，這句話相當適合台灣現況。

徐永明笑說，他不希望蘇貞昌陷入邱吉爾的境界，畢竟那時已經發生戰爭了；蘇貞昌則說，沒有人願意陷入那個境界，但一定要有那個態度。

(中國時報)