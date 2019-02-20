國民黨智庫拋風向球 軍人微罪回歸軍法
近年來部隊軍紀事件頻傳，國民黨智庫國家政策研究基金會昨天指出，2013年洪仲丘事件發生後，在社會輿論壓力下，軍事法庭廢除之後，國軍組織結構出現明顯缺失，建議將刑度一定程度以下的微罪與輕罪，在平時仍回歸軍法體系處理。
國政基金會自去年底起諮詢近40位學者專家與退役將領，其中幾位有帶兵經驗的將軍表示，現在幹部動不動就被告上法庭，還要與小兵在法庭上辯論，不僅長官威信不復存在，這是全世界少見的奇景；有些長官因此乾脆就不管事了，造成軍紀鬆弛。
國政基金會外交及國防組召集人林郁方建議，如果是微罪，或是涉及領導統御問題，應該要回歸軍法體系在軍隊裡面解決，比較不會造成長官威信受損；除非造成身體重大傷害，甚至是造成命案，就交由一般法庭處理，但須配合軍法體系的改革。
林郁方坦承，這建議滿大膽的，阻力也一定會很大，而且藍營內部也還沒經過討論形成共識。他直言只是先拋出風向球，想聽聽大家的意見。
(中國時報)
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