平溪天燈放閃 圓滿豬元宵驚豔

2019年02月20日 04:09 中國時報 張穎齊 ╱新北報導 ╱新北報導

元宵節到來，「2019新北市平溪天燈節」繼16日請到新北市長侯友宜、基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦等3名市長齊放天燈後，第2場19日在十分廣場熱鬧登場，新北市府呼應今年生肖年為豬，特別製作可愛的「圓滿豬」主燈，象徵「一切圓滿，諸事亨通」，令全場民眾為之驚豔。

各地遊客 排隊祈福

現場一早，就有許多國內外遊客到現場排隊，搶到頭香的是一位來自內壢的Jennifer，第1次來放天燈，希望能為身邊的親友祈求健康平安。接著是一對甜蜜的情侶檔，分別來自紐約的29歲Anthony與深圳的22歲陳小姐，2人於挪威相識，今年特別相約來新北放天燈，許下希望兩人能結婚與考上研究所的心願。

一切圓滿 諸事亨通

此外，日本三重縣立松阪商高與新北市立三重商工更藉由天燈串起姊妹校的約定，市府也與日本三重縣觀光局合作，提供300盞天燈，邀請日本當地民眾共同前來新北施放；日本秋田縣大仙市長則是親自帶來當地「天燈祭」特有的大型天燈遠渡重洋前來交流。

新北市副市長吳明機表示，為了呼應今年為己亥（豬）年，同樣跳脫傳統的天燈既有外型，製作出相當生動可愛的「圓滿豬」主燈，以具象的線條呈現出活靈活現的小豬，主燈取「諸凡順遂、諸事亨通」吉祥祝福之意，祝賀大家新的一年都能萬事亨通、諸事大吉。

新型主燈 跳脫傳統

新北市政府觀光旅遊局表示，平溪天燈節在國際間享譽盛名，活動現場共規畫10波天燈施放，每波各施放150盞，美麗天燈齊飛的畫面，也讓每個參與晚間盛會的遊客們留下深刻印象。

觀旅局補充，今年天燈節也和在地合作，除推出「399平溪體驗遊」外，並與雙溪區公所推出「2019平溪天燈慶元宵 順遊雙溪GOGOGO」的在地導覽，邀大家除了放天燈，更透過深訪感受周邊豐富的旅遊資源。

(中國時報)