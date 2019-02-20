萬蜂齊發 鹽水宛若不夜城

2019年02月20日 04:09 中國時報 莊曜聰 ╱台南報導 ╱台南報導

昨天是農曆正月十五元宵節，鹽水蜂炮進入最高潮，入夜後上百座炮城陸續開炸，武廟神轎所到之處，依次點燃施放，蜂炮傾巢而出，遊客也非常熱情，晚間9點主炮城「諸事大吉、心想事成」數十萬發蜂炮齊射，隨著咻咻炮聲「萬蜂齊發」，鹽水夜空絢爛奪目，直到今天凌晨才畫下句點。

18日晚間蜂炮活動第一天只是「前菜」，昨晚「主菜」上場，high翻鹽水小鎮，一直持續到今天凌晨才結束，由於昨天並非假日，白天的鹽水人潮不多，感受不到「蜂」狂戰役的熱烈氣氛，到了晚間6時過後，神轎隊伍在武廟集結，休息後重新出發，廟方也安排3座炮城施放，廟埕前擠得水洩不通。

神轎隊伍先集合廟前，炮城漸次施放，廟方人員一直叫大家退後，不要擋住神轎「收蜂」路線，但民眾都想先睹為快，幾乎都要貼在炮城上，令廟方無可奈何，蜂炮點燃後，聲音、火光震撼，也炸出現場民眾熱情。

隨後神轎隊伍兵分5路，民眾也各自跟隨遶境，沿途龍護宮的太子爺蜂炮城、伽藍廟的八卦炮城、關督府祈福蜂炮城、福南宮炮城等陸續引燃，蜂炮四射，高空煙火一波接一波，夾著爆炸聲響，「咻咻」聲不斷，也無法嚇退「犁蜂炮」勇士衝鋒陷陣的勇氣，整座小鎮陷入「蜂林炮雨」，成為正港的不夜城。

許多參與蜂炮活動的常客，隨著神轎隊伍，在大小蜂炮城中衝「蜂」陷陣，但也有不想冒險的遊客，選擇在鹽水國中的集中施放區，觀賞安全的3座「諸事大吉、心想事成」主題花燈炮城施放。

鹽水武廟指出，估計昨天晚間有上百座蜂炮城齊發，整個鹽水蜂炮活動一直持續到凌晨才結束，整座小鎮宛若一座不夜城。

(中國時報)