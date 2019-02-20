蔡衍榮捐建 日新國小旺台樓動土

2019年02月20日 04:09 中國時報 李依璇 ／台北報導 ／台北報導

台北市日新國小19日舉辦「日新旺台樓新建工程動土奠基典禮」，旺旺集團董事長蔡衍明、旺台基金會創辦人蔡衍榮、北市教育局長曾燦金及日新國小校長林裕勝皆出席。蔡衍榮表示，全家4代都就讀日新國小，回饋母校理所應當，日新旺台樓以基金會名義興建並捐贈，總工程經費2億8000萬元，預計2021年6月竣工。

蔡衍榮為旺台環境文化基金會及旺台文化教育基金會創辦人，他說，全家都是日新人，不忍心西區發展遲緩、缺乏文化地標，因此規畫於校園東南角，建置地下1層、地上5層的全新大樓。

蔡衍榮表示，新大樓地下室設計了五水道、25公尺長的溫水游泳池，免去學生上課奔波於外的不便，1樓及2樓規畫12間教室空間供教學使用，3到5樓設置兩座分別容納300及200人的演藝廳，提供學校、社區與社會青年藝文演出。

除此之外，屋頂還設有太陽能板，儲備的電源將可使原本陰暗的街角廣場擁有夜間照明，廣場入口原來的3棵老榕樹所構築的公共藝術，則改造了都市街角並帶來新的遊憩空間，亦為校園建築與活動注入新的生命力，使其成為當地的新地標。

北市教育局長曾燦金說，非常感謝民間企業與公部門的良好合作，蔡衍榮不僅延續當時捐贈紅樓修建與仕招樓的義行，更長期回饋母校、重視教育精神，不只捐贈實體，連後續維護保養也一併認捐，實屬難能可貴。

(中國時報)