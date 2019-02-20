越南淪疫區 今起攜肉品入境首罰20萬
我國日前首次於越南旅客攜帶豬肉三明治，驗出非洲豬瘟病毒，非洲豬瘟中央災害應變中心昨（19）日表示，確認越南北部地區發生非洲豬瘟病例，成為亞洲地區繼大陸及蒙古後第3個發生非洲豬瘟疫情國家，故自今日凌晨零時起，旅客自越南攜帶豬肉產品入境，第一次違規將裁罰20萬元，未能當場繳清罰款即拒絕入境。
應變中心表示，依據越南動物衛生部門的資訊，越南的非洲豬瘟案例發生在首都河內東南方的養豬場，越南政府已撲殺發生場豬隻，是東南亞第1個發生疫情的國家；故依據動物傳染病防治條例，自今日零時起，入境旅客自越南違規攜帶豬肉產品入境遭查獲，首次違規即裁罰20萬元，第2次起即開罰100萬元，若未能當場繳清罰款，便移送移民署當場拒絕其入境。
此外，大陸農業部獸醫局官網昨日也公布廣西壯族自治區北海市發生非洲豬瘟疫情，累計大陸已有26省／市／區，110案例，顯示大陸疫情亦尚未獲得有效控制。
應變中心表示，松山機場檢疫站2月4日收集來自福州班機旅客所棄置的豬肉紅腸，經家畜衛生試驗所檢測定序確認，基因片段序列與大陸非洲豬瘟病毒株基因片段相似度達100％，為大陸豬肉製品檢出非洲豬瘟病毒第26例。
應變中心指出，抽檢邊境攔截大陸豬肉製品，檢出非洲豬瘟陽性比率，去年10月為0.6％（1例）、11月1.1％（2例）、12月2.2％（4例），今年1月6.2％（11例），2月迄今已累計8例，達10.7％，檢出率仍持續上升，呼籲民眾出國旅遊不要攜帶動植物產品入境，也不要網購國外肉品寄送台灣，以免受罰。
(中國時報)
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