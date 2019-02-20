6高中職停招擺爛 教部再給3年轉型

2019年02月20日 04:09 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

受少子化影響，陸續有7所高中職停招，其中僅屏東新基高中由法院進行清算中，其他6校則拖著不處理，有的被當地人笑稱是「鬼屋」。教育部最近修改辦法，再給這些學校3年時間，如果不完成改制或轉型，就要強制解散以進行清算。

教育部管轄的高中職，2015年以前有7所學校已停招，包括嘉義市私立大同高職、台南縣私立天仁工商、花蓮縣私立國光商工、台南市私立華濟永安高中、私立益新工商、屏東縣私立志成工商及屏東新基高中，其中僅新基高中正由法院清算校產中，其他6校則尚未完成處理。

教育部國教署組長韓春樹說，過去對於停招學校，只要求他們3年內提出轉型計畫，並未規定轉型未成必須清算。這些停招學校中，有2、3所提出轉型計畫，譬如國光商工申請轉型為文化藝術類基金會，但由於審查還涉及其他部會（如文化部）、很耗時，學校提出的計畫不周延又被退回修正，因此進展比較慢。

不過教育部1月15日修正「高級中等以下學校及其分校分部設立變更停辦辦法」，只要停辦後3年內未完成復辦、新設、合併或改辦，就要解散以進行清算。因此，教育部再給這些已停招的學校3年時間，如果他們仍無具體作為，將請法院進行強制清算。

其實，志成工商、益新工商分別在2001年、2002年停招至今，都經過17、18年了，校舍都已荒廢，甚至被當地人稱為「鬼屋」。至於正由法院進行清算的屏東新基高中，清算後的校產將依捐助章程處理。

全國教師工會總聯合會理事長張旭政說，志成工商、益新工商這兩校因為停招而荒廢這麼久，教育部依《私校法》就可以將他們解散清算，但現在卻再給他們3年時間「轉型」，最後可能淪為「轉售」，教育部的怠惰，將帶來後遺症。

私教工會理事長陳秋瑩則認為，教育部已經給這些停招學校很多的機會，如果他們的轉型計畫真的不可行，那代表是「扶不起的阿斗」，沒必要再給3年，教育部必須採取斷然措施，將他們解散後進行校產清算。

(中國時報)