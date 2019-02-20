店面招租激增 北台灣重災區

2019年02月20日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

六都及全台近一年網路店面待租量及平均每坪租金變化

老店熄燈引發全台店面出租危機，重災區前3名都在北台灣！近期台北永福樓等不少老店不敵高租金壓力收攤，部分知名商圈店面也陸續貼上招租字樣。屋比房屋統計發現至18日止，全台網路店面待租量高逾1.24萬間，年增1068間，平均租金年減6.3％。重災區全在北台灣，以大安區最慘，待租量高達618間，桃園區與台北中山區以488間、385間位居二、三名。

屋比房屋比價創辦人葉國華說，受陸客減少、電商蓬勃發展衝擊，許多知名商圈的街邊店面來客量不斷減少，加上過去店面租金大幅飆漲，每月動輒數十、上百萬，讓愈來愈多店家不堪負荷，不是選擇搬遷就是熄燈關店。

百萬租金店面剩46間

此外，高租金店面儼然成為票房毒藥，全台租金破百萬店面剩46間，較去年年減近四成。他直言，政府推動「一例一休」與「年金改革」，對內需市場產生不少衝擊，今年在全球景氣成長趨緩下，店面租賃市場恐更嚴峻。

另屋比趨勢研究中心總監陳傑鳴表示，房東不積極降租，以租金牽動店面投報率，也牽動店面價值，有時一降租金，店面價值可能損失數百萬、甚至上千萬，難怪屋主寧願短期讓店面閒置。

不少繼承者變現出售

住商不動產企畫研究室經理徐佳馨透露，台灣近年來零售通路有多元化、規模M型化、與快速移轉等三大特性，實體店面由於替代性高，商圈易蕭條崩壞，而這趨勢已讓許多業主思考出售的可能性，近年有不少因繼承取得的店面，為避免夜長夢多，繼承者們積極出售變現的不在少數。

對於近期學者建議政府應開徵空店稅，屋比趨勢研究中心總監陳傑鳴表示，此舉雖可迫使房東出租，但需注意房東將稅金轉嫁，或以人頭承租掩蓋空置事實，甚至若房東隨意租給短期特賣會、娃娃機店，將不利商圈發展。

(中國時報)