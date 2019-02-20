追不上物價 薪資倒退17年
行政院主計總處昨公布2018年全體受僱員工每人每月經常性薪資平均為新台幣4萬980元，年增2.57％，是近18年最高增幅，也是連續13個月增幅超過2％；加計年終獎金後，每人每月總薪資平均為5萬1957元，年增3.94％；不過，主計總處官員坦言，薪資成長跟不上物價漲幅，扣除物價後的實質經常性薪資為3萬8235元，仍不及2001年的水準，等於倒退嚕17年。
主計總處國勢普查處副處長潘寧馨分析，去年國內景氣表現不錯，不僅基本工資調漲，廠商調薪情況也較普遍，加上發放獎金變得慷慨，不僅全體受僱員工平均經常性薪資年增創近18年新高，總薪資也跟著上揚。
儘管2018年廠商調薪情況顯著，潘寧馨坦言，近年來物價上漲速度快了些，即使薪資努力追趕，仍追不上物價的速度；若進一步扣除物價因素後，2018年實質經常性薪資仍低於2001年水準，即使兩者僅相差163元，卻說明薪資成長跟不上物價的事實。
yes123求職網發言人楊宗斌表示，去年上班族薪水確實有明顯上揚，但外食經常購買的便當、飲料，幾乎都調漲5元，日常生活備感壓力，購買能力並未隨著調薪而成長；楊宗斌指出，最可怕的是，薪資倒退回17年前，房價卻暴增1倍，年輕人買不起房、不敢生小孩，才是政府要傷腦筋的癥結問題。
yes123求職網今(20)日將公布「勞工薪資滿意度」調查，楊宗斌表示，雖然勞工經常性薪資漲幅創近18年新高，但自評薪資滿意平均僅有40分，調查結果是近6年新低，因為勞工多認為，薪資成長是靠加班、辛勞換得而來，加上生活壓力大，導致評分普遍偏低。
(中國時報)
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