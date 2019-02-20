台積電今年10元現金股利 首度分季發放

2019年02月20日 04:10 中國時報 涂志豪 、 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

晶圓代工龍頭台積電董事會昨日通過今年每普通股配發10元現金股利，今年7月先發放8元現金股利，而第4季再發放今年第1季獲利的2元現金股利，等於今年共可拿到現金股利10元。董事會並修改章程，規畫未來每季都發放現金股利，每季現金股利於次一季董事會核准後6個月內配發。

這也是國內上市公司通過一年多次發放股利案首例。此案將送由股東會核准，授權董事會未來得以每季決議分派現金股利。

根據台積電的規劃，今年內每普通股共將配發10元現金股利，其中的8元現金股利是用去年稅後盈餘發放，2元現金股利則是用第一季稅後盈餘發放。也就是說，凡持有台積電普通股股東，將於今年7月獲得每股8元現金股利，2元的現金股利要等第4季。

儘管去年獲利所配發今年現金股利僅8元，低於市場法人預估全年8.5～9.5元現金股利，但由於第4季還可再拿到現金股利2元，今年共可拿到現金股利10元，法人圈認為勉強可接受。

另台股從農曆春節過後一路上攻，昨收在1萬152點；投信投顧公會副召集人、統一證券投資顧問董事長黎方國表示，fed升息將告尾聲，台股預計今年第4季攀升至高點，有突破1萬1500點大關的機會。

(中國時報)