農地工廠產值1.3兆 政院下月送案解套
昨（19）日立法院新會期總質詢，立法委員林岱樺針對農地上工廠議題，對新閣揆蘇貞昌提出質詢。林岱樺指出，根據工商普查的數據，全台共有15.6萬家製造業廠商，除了7400家臨時登記的工廠外，更有多達6.3萬家的未登記工廠；約可估算出全台共有63萬勞工在未登記工廠就業，農地工廠問題，從就業率及經濟貢獻度看，影響層面極大。
林岱樺強調，目前未登記工廠的產值規模一年高達1.3兆元，相當於新竹科學園區的年產值；這樣的成績，是身分未明的廠商們在法規的灰色地帶下苦苦掙扎，卻還能繳出來的，也絕不是可以輕易拔掉的經濟體。
林岱樺比較馬英九與蔡英文執政時期，面對農地上工廠的態度其實具有本質上的不同。馬英九時期以擱置問題的態度，僅辦理7400家工廠的臨時登記，給予十年免罰期、收取回饋金，卻無任何輔導措施，放任新建廠房的增生；而蔡英文執政以來，不僅補助地方政府全面調查未登工廠，更責經濟部研議「全面納管」、「輔導改善」、「合法經營」策略，對於105年5月20日後新建的廠房，更是處以強硬斷水電措施，截至目前為止已拆除17家。
面臨明年6月20日臨時登記工廠的最後大限，林岱樺表示，若不趕在立法院本會期前修正《工廠管理輔導法》，任由法規「硬著陸」，國家經濟不僅恐面臨失業率上升5％、總產值下修7.5％的重大打擊；外資投資意願與相關上下游產業生態也會面臨艱巨困境。
面對林岱樺的質詢，蘇貞昌除再次強調「在不新設、不污染、不危及公安、不再浪費農地」前提下妥善安置農地工廠外；對於修法時程部分更表示，相關提案原則性問題已經定調，技術面細節正由相關部會研擬中，行政院將在三月將行政院版《工廠管理輔導法》修正草案送進立法院，確保立法院有足夠的時間審議法案，完成立法程序。
(中國時報)
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