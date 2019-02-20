迎戰油耗新規 和泰車開第一槍
迎戰「史上最嚴格」CAFE（整廠平均油耗）新規，和泰車開出第一槍，採國產進口雙管齊下，其中Toyota油電車占比今年力拚2成、豪華車Lexus更訂出25％高標，明年挑戰3成，盼化危機為轉機，重振油電車雄風。
經濟部新版《車輛容許耗能標準》，自2022年起CAFE容許值大幅加嚴，國內車商小客車平均每公升油耗須達20.4公里，較現行標準一口氣提高4成，迫使各車商必須增加油電車、電動車等環保車的銷售比重。
「其實很拚！」車廠主管直言，先不論電動車發展並未普及，拿比較成熟的油電車來說，平均油耗約20公里，都達不到CAFE標準，意思就是說，車廠也只能悶著頭做，走一步、算一步。
和泰車總經理蘇純興表示，和泰車將與國瑞合作，導入國產ALTIS油電車，如能有效壓縮燃油車與油電車差距，相信多數車主會選油電車。
不只和泰車積極衝刺，裕隆日產汽車也計畫在今年第2季導入「全球賣最好的電動車」Nissan Leaf，充飽電力後可行駛400公里，續航力無虞。
(中國時報)
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