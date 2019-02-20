貿協前進以色列 台貿中心掛牌
籌設半年，外貿協會前進中東矽谷的首個據點「特拉維夫台灣貿易中心」昨天在以色列正式揭幕，以國政界、商工團體超過200名貴賓出席。貿協董事長黃志芳宣示，該中心未來要當台灣產業在以色列的眼睛、耳朵及雷達天線，媒合以色列的創新科技以及台灣的製造實力。
這是貿協海外第63個辦事處，黃志芳去年5月率團訪以色列後，即下定決心開設據點。
昨天出席貴賓有以國國會友臺小組主席Nachman Shai、國會議員Anat Berko、以色列出口協會主席Adiv Baruch、創新局主席Ami Appelbaum。企業方面，以國企業知名的自動車駕駛系統廠Mobileye、資安巨擎Checkpoint、水科技商Netafim也都蒞臨現場，給出好彩頭。
配合特拉維夫台貿中心成立，黃志芳此行還帶領11家廠商的「新創產業交流團」、「高階主管實戰班」21名學員前往，與以國企業等各界人士進一步交流。
黃志芳指出，台、以雖然都是小國家，但以色列以新創活力聞名全球，有「新矽谷」之稱，在那斯達克掛牌的公司數目僅次美國及大陸；而台灣是亞洲經貿重鎮之一，ICT等製造產業能量豐沛，「有人說以色列擅長0到1，臺灣擅長1到many。」
我國駐以色列大使張國葆表示，台以之間產業高度互補，我們正推動5+2產業創新計畫，雙方將是非常理想的合作夥伴。
(中國時報)
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