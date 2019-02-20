總會干預 馬偕新院長難上任

2019年02月20日 01:00 中國時報 林周義 ／台北報導 ／台北報導

馬偕醫院白色巨塔惡鬥一波接一波，繼前董事長劉伯恩任內硬被拉下馬，馬偕醫院董事會遴選出的新院長張文瀚，也遭總會以他與劉伯恩設立的公司有關為由，否決董事會的遴選。如今劉伯恩興訟勝訴，訴願也獲行政院支持，但張文瀚新院長一職卻遭卡3個多月；劉伯恩感慨，為了馬偕院務能順利運作，總會應尊重民主程序，不應一再以似是而非的理由阻擋張文瀚上任。

前董座被拔遭池魚之殃

馬偕醫院前董事長劉伯恩遭指，透過設立「馬偕生物股份有限公司」、「馬偕管理顧問有限公司」、「馬偕真理股份有限公司」，掏空醫院。劉伯恩已澄清公司並沒開發票營利，總會代表也知曉其中流程，仍強行拔除董座，雖透過司法訴訟還公道，冗長的訴訟程序緩不濟急。

受劉伯恩遭拔案影響，原應於去年11月上任的新院長張文瀚，遲遲無法上任。劉伯恩表示，醫院院長遴選程序行之有年，總會應尊重結果，而非在事後以似是而非的理由否決。

遴選無異議事後卻阻擋

一位不具名的前董事也證稱，院長遴選時，總會派了副議長、幹事到場，從頭到尾都未違法，卻在事後阻止張文瀚上任，令人百思不解。

馬偕醫院共有8000多名員工，因交通方便，每日出入的病人數量破萬，收入的最主要來源為醫療照護，8成以上都為健保給付。院長遭卡之際，為確保醫院繼續運作，董事會只好請託具經驗的前院長施壽全擔任代理院長迄今。

該名董事表示，張文瀚擁有幾十年的從醫經驗，為醫院管理學的博士，同時也是馬偕醫院副院長及急診部部長，學經歷俱優，且在八仙塵爆時多所貢獻，具有馬偕人謙沖為懷特質，醫術也備受肯定，才得以在公開遴選過程中，脫穎而出。

劉伯恩籲尊重遴選結果

根據馬偕醫院院長遴選程序，欲徵選院長者須在公告的特定日期向董事會應徵，經委員會審查無疑慮後，即可展開不記名投票。在15席董事會中，張文瀚以8票過半當選新任院長。

劉伯恩表示，他雖已是局外人，仍盼總會勿以非專業的外力，介入獨立財團法人的人事，畢竟總院長人選，應尊重醫療專業遴選結果。

(中國時報)