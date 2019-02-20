教會不遵守 可連續開罰

2019年02月20日 01:00 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

馬偕醫院董事長之爭，劉伯恩向法院聲請的假處分「定暫時狀態」，就如同當年時任立法院院長的王金平為保住黨籍，在訴訟確定前的暫時權利保護措施，法院一旦裁定就必須要遵守，以展現對司法的尊重，否則法院可祭出強制處分，處罰「怠金」或管收。

法院強制執行的怠金與一般行政機關的怠金，雖然都是要求行為人或債務人有為或不能為一定行為，行政處分的怠金可打行政官司聲明不服，但法院的怠金處分有強大的拘束效力，違反法院的裁定就可裁罰怠金，債務人不履行，法院還可以連續罰。

同樣的案例也發生在此次馬偕醫院人事案，劉伯恩聲請定暫時狀態處分，法院認為他的聲請有理由、符合緊急及必要性原則，讓他在訴訟定讞前繼續擔任董事長及董事職務，並禁止基督長老教會總會停止或解除他的董事職務。

但長老教會總會無視法院假處分的裁定，違反法官的命令，北院因此援引《強制執行法》129條規定，對總會祭出3萬元以上、30萬元以下的怠金處分，如果總會繼續不履行法院的假處分，未來北院可裁罰更高金額的怠金或予以管收。

(中國時報)