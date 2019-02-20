教會不遵守 可連續開罰
馬偕醫院董事長之爭，劉伯恩向法院聲請的假處分「定暫時狀態」，就如同當年時任立法院院長的王金平為保住黨籍，在訴訟確定前的暫時權利保護措施，法院一旦裁定就必須要遵守，以展現對司法的尊重，否則法院可祭出強制處分，處罰「怠金」或管收。
法院強制執行的怠金與一般行政機關的怠金，雖然都是要求行為人或債務人有為或不能為一定行為，行政處分的怠金可打行政官司聲明不服，但法院的怠金處分有強大的拘束效力，違反法院的裁定就可裁罰怠金，債務人不履行，法院還可以連續罰。
同樣的案例也發生在此次馬偕醫院人事案，劉伯恩聲請定暫時狀態處分，法院認為他的聲請有理由、符合緊急及必要性原則，讓他在訴訟定讞前繼續擔任董事長及董事職務，並禁止基督長老教會總會停止或解除他的董事職務。
但長老教會總會無視法院假處分的裁定，違反法官的命令，北院因此援引《強制執行法》129條規定，對總會祭出3萬元以上、30萬元以下的怠金處分，如果總會繼續不履行法院的假處分，未來北院可裁罰更高金額的怠金或予以管收。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。